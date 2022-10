発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 105分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 ジョニー・デップ クリスティーナ・リッチ ミランダ・リチャードソン マイケル・ガンボン 監督 ティム・バートン メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1254 JANコード 4988102774561 メーカー品番 PJXF-1254 価格 ¥1100

ティム・バートン監督、ジョニー・デップ主演によるミステリーホラー。1799年、N.Y.郊外の村、スリーピー・ホロウで連続殺人事件が発生。それは、首なし騎士が村人の首を斬るというもので…。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 ‘スリーピー・ホロウ’伝説の舞台裏、‘スリーピー・ホロウ’製作後記 ©1999 BY PARAMOUNT PICTURES AND MANDALAY PICTURES LLC.All RIGHTS RESERVED.Package Design©2006 By Paramount Pictures and Mandalay Pictures LLC.Paramount Logo©is a registered trademark of Paramount Pictures. All Rights Rese ご注文前にこちらの商品もチェック! スリーピー・ホロウ スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) スリーピー・ホロウ スリーピー・ホロウ<コレクターズ・エディション> スリーピー・ホロウ DTS EDITION スリーピー・ホロウ DTS EDITION (期間限定) スリーピー・ホロウ (ブルーレイディスク)