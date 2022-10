ゴースト ニューヨークの幻 スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 127分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 パトリック・スウェイジ デミ・ムーア ウーピー・ゴールドバーグ トニー・ゴールドウィン 監督 ジェリー・ザッカー メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1243 JANコード 4988102774776 メーカー品番 PJXF-1243 価格 ¥1100

パトリック・スウェイジとデミ・ムーア共演によるファンタジックラブストーリー。暴漢に襲われて命を落としたサム。サムはインチキ霊媒師の力を借りて恋人・モリーを守ろうとするが…。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 ジェリー・ザッカー(監督)、ブルース・ジョエル・ルービン(脚本)による音声解説、「ゴースト」の舞台裏:名作ができるまで、超常現象の世界、ラブシーンを作る魔法、フォト・ギャラリー、劇場用予告編 HD TM & COPYRIGHT ©1990 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. TM, (R) & Copyright ©2014 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.