ゴッドファーザー PART1 ＜デジタル・リストア版＞ （ブルーレイディスク）

フランシス・F・コッポラ監督の名前を世に知らしめた傑作シリーズ第1弾のデジタル・リストア版。マフィア一家、コルレオーネ・ファミリーの血で血を洗う闘争や盛衰をドラマチックに描く。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
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