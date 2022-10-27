ゴッドファーザー PART1 ＜デジタル・リストア版＞ （ブルーレイディスク）

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
ゴッドファーザー PART1 ＜デジタル・リストア版＞ （ブルーレイディスク）
発売日2019-04-24 10:00:00
収録時間177分
シリーズゴッドファーザー　
ジャンルBlu-ray（ブルーレイ）　Blu-ray1枚1650円以下　
出演者マーロン・ブランド　アル・パチーノ　ジェームズ・カーン　ダイアン・キートン　
監督フランシス・フォード・コッポラ　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjxf1244
JANコード4988102774769
メーカー品番PJXF-1244
価格￥1100
フランシス・F・コッポラ監督の名前を世に知らしめた傑作シリーズ第1弾のデジタル・リストア版。マフィア一家、コルレオーネ・ファミリーの血で血を洗う闘争や盛衰をドラマチックに描く。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 TM ＆ Copyright ©1972 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Restoration Copyright ©2007 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM， （R） ＆ Copyright ©2014 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ゴッドファーザー Part1 ＜デジタル・リストア版＞ （ブルーレイディスク） ゴッドファーザー Part1 ＜デジタル・リストア版＞ （ブルーレイディスク） ゴッドファーザー Part1 ＜デジタル・リストア版＞ ゴッドファーザー Part1 ＜デジタル・リストア版＞ ゴッドファーザー Part1 ＜デジタル・リストア版＞ （ブルーレイディスク）
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