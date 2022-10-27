ゴッドファーザー PART2 ＜デジタル・リストア版＞ （ブルーレイディスク）

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
ゴッドファーザー PART2 ＜デジタル・リストア版＞ （ブルーレイディスク）
発売日2019-04-24 10:00:00
収録時間202分
シリーズゴッドファーザー　
ジャンルBlu-ray（ブルーレイ）　Blu-ray1枚1650円以下　
出演者アル・パチーノ　ロバート・デュヴァル　ダイアン・キートン　ロバート・デ・ニーロ　
監督フランシス・フォード・コッポラ　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjxf1245
JANコード4988102774707
メーカー品番PJXF-1245
価格￥1100
フランシス・F・コッポラ監督の名前を世に知らしめた傑作シリーズ第2弾のデジタル・リストア版。マフィアのドン、ビト・コルレオーネの縄張りを継いだ三男・マイケルが成長していく姿を描く。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 ©1974 by Paramount Pictures and The Coppola Company. All Rights Reserved. Restoration©2007 by Paramount Pictures Corporation.All Rights Reserved.TM，（R）＆Copyright©2014 by Paramount Pictures.All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ゴッドファーザー Part2 ＜デジタル・リストア版＞ （ブルーレイディスク） ゴッドファーザー Part2 ＜デジタル・リストア版＞ （ブルーレイディスク） ゴッドファーザー Part2 ＜デジタル・リストア版＞ ゴッドファーザー Part2 ＜デジタル・リストア版＞ ゴッドファーザー Part2 ＜デジタル・リストア版＞ （ブルーレイディスク）
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