ゴッドファーザー PART2 ＜デジタル・リストア版＞ （ブルーレイディスク）

フランシス・F・コッポラ監督の名前を世に知らしめた傑作シリーズ第2弾のデジタル・リストア版。マフィアのドン、ビト・コルレオーネの縄張りを継いだ三男・マイケルが成長していく姿を描く。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
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