G.I.ジョー バック2リベンジ 完全制覇ロングバージョン （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 123分 シリーズ G.I.ジョー ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) サンプル動画 Blu-ray1枚1650円以下 出演者 ドウェイン・ジョンソン(ザ・ロック) ブルース・ウィリス チャニング・テイタム イ・ビョンホン 監督 ジョン・チュウ メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1235 JANコード 4988102774806 メーカー品番 PJXF-1235 価格 ¥1100

世界最強の国際機密部隊'G.I.ジョー'の活躍を描いたアクション第2弾。パキスタン首脳暗殺事件の犯人にされたG.I.ジョー。それはコブラの暗殺者がG.I.ジョーに成り済ましての犯行だった。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 『G.I.ジョー バック2リベンジ』外伝、削除シーン ©2013 PARAMOUNT PICTURES. All Rights Reserved.HASBRO and its logo,G.I.JOE and all related characters are trademarks of Hasbro and used with permission.All Rights Reserved.TM,(R)&Copyright©2014 by Paramount Pictures.All Rights Reserved.