G.I.ジョー バック2リベンジ 完全制覇ロングバージョン （ブルーレイディスク）

世界最強の国際機密部隊‘G.I.ジョー’の活躍を描いたアクション第2弾。パキスタン首脳暗殺事件の犯人にされたG.I.ジョー。それはコブラの暗殺者がG.I.ジョーに成り済ましての犯行だった。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。
特典・セット商品情報
『G.I.ジョー バック2リベンジ』外伝、削除シーン
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