ジャック・レモン、カトリーヌ・ドヌーヴ共演によるロマンティックコメディ。愛のない結婚生活を送るビジネスマン・ハワードと、プレイボーイの夫を持つカトリーヌ。パーティーで出会ったふたりは、互いに惹かれ合い…。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。

幸せはパリで

