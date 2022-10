SCORPION/スコーピオン ファイナル・シーズン DVD-BOX Part2

発売日 2019-07-03 10:00:00 収録時間 491分 シリーズ SCORPION/スコーピオン 出演者 エリス・ガベル キャサリン・マクフィー ロバート・パトリック エディ・ケイ・トーマス ティナ・マジョリーノ ライリー・B・スミス アリ・スティダム ジェイディン・ウォン メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjbf1339 JANコード 4988102766498 メーカー品番 PJBF-1339 価格 ¥8125

めでたくゴールインしたトビーとハッピーの結婚式の余韻に浸る間もなく、スコーピオンたちは新たな仕事のためにタヒチに向かうが、途中で飛行機事故に遭って無人島に漂着してしまう。様々な脱出作戦を立てては失敗を繰り返すが、最後には持ち前の知恵と機転を活かして全員で無事生還。やっと2人きりになれたウォルターとペイジは一夜を共にする。翌朝、目を覚ましたペイジに「気分はどう?」と聞かれたウォルターは突然、自分を含めたスコーピオンのメンバーたちが歌って踊るミュージカルを夢想する。ウォルターを現実に引き戻したのは刑務所からの電話だった。第13話~第22話収録。 TM & ©2019 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.