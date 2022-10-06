ドーラとハッピー・バースデー

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
ドーラとハッピー・バースデー
発売日2019-06-05 10:00:00
収録時間94分
シリーズドーラ　
ジャンルDVD1枚1100円以下　
出演者くまいもとこ　宮原永海　金丸淳一　佐々木望　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjba1040
JANコード4988102772000
メーカー品番PJBA-1040
価格￥1100
元気な女の子・ドーラが仲良しのブーツたちと一緒に冒険を繰り広げる教育アニメ。会話の中に簡単な英語のフレーズや単語が登場し、楽しく学習できる。「ドーラとゆめのようせい」ほか、全4話を収録。‘パラマウント・シネマ・コレクション’。 ©2010Viacom InternationalInc.All Rights Reserved.NICKELODEON，NICK JR.，DORA THE EXPLORER and all relatedtitles，logos and characters are trademarks of Viacom InternationalInc.TM（R）＆Copyright©2010byParamount Pictures.All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ドーラとハッピー・バースデー
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