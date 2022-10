発売日 2019-06-05 10:00:00 収録時間 94分 シリーズ ドーラ ジャンル DVD1枚1100円以下 出演者 くまいもとこ 宮原永海 金丸淳一 佐々木望 メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjba1040 JANコード 4988102772000 メーカー品番 PJBA-1040 価格 ¥1100

元気な女の子・ドーラが仲良しのブーツたちと一緒に冒険を繰り広げる教育アニメ。会話の中に簡単な英語のフレーズや単語が登場し、楽しく学習できる。「ドーラとゆめのようせい」ほか、全4話を収録。‘パラマウント・シネマ・コレクション’。 ©2010Viacom InternationalInc.All Rights Reserved.NICKELODEON,NICK JR.,DORA THE EXPLORER and all relatedtitles,logos and characters are trademarks of Viacom InternationalInc.TM(R)&Copyright©2010byParamount Pictures.All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! ドーラとハッピー・バースデー