元気な女の子・ドーラが仲良しのブーツたちと一緒に冒険を繰り広げる教育アニメ。会話の中に簡単な英語のフレーズや単語が登場し、楽しく学習できる。「ドーラとゆめのようせい」ほか、全4話を収録。‘パラマウント・シネマ・コレクション’。 ©2010Viacom InternationalInc.All Rights Reserved.NICKELODEON，NICK JR.，DORA THE EXPLORER and all relatedtitles，logos and characters are trademarks of Viacom InternationalInc.TM（R）＆Copyright©2010byParamount Pictures.All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ドーラとハッピー・バースデー
|発売日
|2019-06-05 10:00:00
|収録時間
|94分
|シリーズ
|ドーラ
|ジャンル
|DVD1枚1100円以下
|出演者
|くまいもとこ 宮原永海 金丸淳一 佐々木望
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605pjba1040
|JANコード
|4988102772000
|メーカー品番
|PJBA-1040
|価格
|￥1100