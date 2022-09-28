おさるのジョージ DVD-BOX なにしてあそぶ？

好奇心旺盛な可愛い小猿・ジョージの冒険を描いた人気TVアニメシリーズのBOX「なにしてあそぶ？」編。「ちちんぷいぷい」「ニャニャンがニャンニャン」「ハイテク ピッ！」「ハッピーウェディング」「ピカピカピカ！」ほか、全15話を収録。 CuriousGeorgeisaproductionofImagineEntertainment，WGBHBostonandUniversal1440Entertainment.CuriousGeorgeandrelatedcharacters，createdbyMargretandH.A.ReyarecopyrightedandregisteredbyHoughtonMifflinHarcourtandusedunderlicense.LicensedbyUniversalStudios.
|発売日
|2020-03-25 10:00:00
|収録時間
|168分
|シリーズ
|おさるのジョージ
|ジャンル
|テレビ ファミリー キッズ
|出演者
|フランク・ウェルカー ジェフ・ベネット
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605gnba1472
|JANコード
|4988102856595
|メーカー品番
|GNBA-1472
|価格
|￥3803