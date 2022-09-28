おさるのジョージ DVD-BOX なにしてあそぶ？

発売日 2020-03-25 10:00:00 収録時間 168分 シリーズ おさるのジョージ ジャンル テレビ ファミリー キッズ 出演者 フランク・ウェルカー ジェフ・ベネット メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605gnba1472 JANコード 4988102856595 メーカー品番 GNBA-1472 価格 ￥3803

好奇心旺盛な可愛い小猿・ジョージの冒険を描いた人気TVアニメシリーズのBOX「なにしてあそぶ？」編。「ちちんぷいぷい」「ニャニャンがニャンニャン」「ハイテク ピッ！」「ハッピーウェディング」「ピカピカピカ！」ほか、全15話を収録。 CuriousGeorgeisaproductionofImagineEntertainment，WGBHBostonandUniversal1440Entertainment.CuriousGeorgeandrelatedcharacters，createdbyMargretandH.A.ReyarecopyrightedandregisteredbyHoughtonMifflinHarcourtandusedunderlicense.LicensedbyUniversalStudios.