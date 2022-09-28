おさるのジョージ DVD-BOX なにしてあそぶ？

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
おさるのジョージ DVD-BOX なにしてあそぶ？
発売日2020-03-25 10:00:00
収録時間168分
シリーズおさるのジョージ　
ジャンルテレビ　ファミリー　キッズ　
出演者フランク・ウェルカー　ジェフ・ベネット　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605gnba1472
JANコード4988102856595
メーカー品番GNBA-1472
価格￥3803
好奇心旺盛な可愛い小猿・ジョージの冒険を描いた人気TVアニメシリーズのBOX「なにしてあそぶ？」編。「ちちんぷいぷい」「ニャニャンがニャンニャン」「ハイテク ピッ！」「ハッピーウェディング」「ピカピカピカ！」ほか、全15話を収録。 CuriousGeorgeisaproductionofImagineEntertainment，WGBHBostonandUniversal1440Entertainment.CuriousGeorgeandrelatedcharacters，createdbyMargretandH.A.ReyarecopyrightedandregisteredbyHoughtonMifflinHarcourtandusedunderlicense.LicensedbyUniversalStudios.
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