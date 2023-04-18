【残酷な真実】庶民が投資を頑張っても無意味な理由を解説｜セミリタイア｜高配当株投資｜資産運用｜配当金生活

夢や希望を持って投資を継続されている方が多いと思いますが、投資に過度な期待をすると、お金持ちになれない危険性があります。高配当株やセミリタイアに興味がある方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後の動向もぜひ見守ってください。

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【プロフィール】

妻と娘の３人家族

医療職のため、リタイアするということより、診療時間やスタイルを考え直すことで、部分的なセミリタイアを目標に日々投資や節約を頑張っています。

このチャンネルは

高配当株、セミリタイア、投資信託などを中心に動画を作成しています。

配当金での生活を夢見ています。

同じFIRE仲間などができればと思っています。

【資産運用方針】

生活防衛資金を残し、それ以外は金融資産に投資する

基本的にはインデックス投資、高配当投資をメインに投資しつつ、流行りの銘柄にも少額投資をする。

基本姿勢は ガチホ（ホールド重視）

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