【残酷な真実】庶民が投資を頑張っても無意味な理由を解説｜セミリタイア｜高配当株投資｜資産運用｜配当金生活
投資に過度な期待をすると、お金持ちになれない危険性があります。
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【プロフィール】
妻と娘の３人家族
医療職のため、リタイアするということより、診療時間やスタイルを考え直すことで、部分的なセミリタイアを目標に日々投資や節約を頑張っています。
このチャンネルは
高配当株、セミリタイア、投資信託などを中心に動画を作成しています。
配当金での生活を夢見ています。
同じFIRE仲間などができればと思っています。
【資産運用方針】
生活防衛資金を残し、それ以外は金融資産に投資する
基本的にはインデックス投資、高配当投資をメインに投資しつつ、流行りの銘柄にも少額投資をする。
基本姿勢は ガチホ（ホールド重視）
#配当金生活 #セミリタイア #高配当株 #高配当株投資 #若先生
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