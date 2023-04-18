【残酷な真実】庶民が投資を頑張っても無意味な理由を解説｜セミリタイア｜高配当株投資｜資産運用｜配当金生活

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

夢や希望を持って投資を継続されている方が多いと思いますが、
投資に過度な期待をすると、お金持ちになれない危険性があります。
高配当株やセミリタイアに興味がある方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。
今後の動向もぜひ見守ってください。

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【プロフィール】
妻と娘の３人家族
医療職のため、リタイアするということより、診療時間やスタイルを考え直すことで、部分的なセミリタイアを目標に日々投資や節約を頑張っています。

このチャンネルは
高配当株、セミリタイア、投資信託などを中心に動画を作成しています。
配当金での生活を夢見ています。
同じFIRE仲間などができればと思っています。

【資産運用方針】
生活防衛資金を残し、それ以外は金融資産に投資する
基本的にはインデックス投資、高配当投資をメインに投資しつつ、流行りの銘柄にも少額投資をする。
基本姿勢は ガチホ（ホールド重視）

#配当金生活 #セミリタイア #高配当株 #高配当株投資 #若先生

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