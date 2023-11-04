スズメバチ撃退スプレー：マグナムジェット・ 安心してスズメバチを駆除「巣ごと終了、強力12mまで」

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

アース製薬のスズメバチ撃退スプレー「マグナムジェット 550ml」は、最大12mの強力な噴射で安全にハチの巣を駆除します。他の害虫にも効果的。

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スズメバチ撃退スプレー マグナムジェット 550ml アース製薬 最大12m噴射 巣ごと駆除

価格:1480円
(2023/10/20 06:23時点)
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スズメバチの巣を発見した時、一番の懸念は巣の駆除とその周囲の安全です。アース製薬の「スズメバチ撃退スプレー マグナムジェット」は、その両方の要件を兼ね備えた製品として信頼されています。

スズメバチ撃退スプレー・特徴・効果

バズーカ方式の噴射：最大12mまでの強力な噴射が可能。特に高所やアクセス困難な場所にある巣に効果的です。
ハチ無力化処方：反撃のリスクを低減し、ハチやアブを迅速に駆除します。
巣作り阻止効果：一度の使用で約1ヵ月の効果が期待できます。

スズメバチ撃退スプレー・幅広い効果範囲

このスプレーは、アシナガバチやクマバチ、ツマアカスズメバチはもちろん、アブやブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシなど、他の多くの害虫にも効果があります。

スズメバチ撃退スプレー・仕様・成分

容量：550ml。約45秒で全て噴射される強力な内容量です。
有効成分：フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン（ピレスロイド系）、および植物由来の成分。
使用上の注意：屋外専用。日本製。

スズメバチ撃退スプレー・価格・購入情報

商品番号：617446
価格：1,480円＋送料950円（一部地域や条件により送料が異なる場合があります）

スズメバチ撃退スプレー・ご注文について

複数の商品を注文する場合、納期が変動する可能性があります。正確な納期については、ご注文確認のメールをご確認ください。

スズメバチ撃退スプレー マグナムジェット 550ml アース製薬 最大12m噴射 巣ごと駆除

価格:1480円
(2023/10/20 06:23時点)
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