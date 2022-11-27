Q.公務員が副業でYouTube問題ある？ #Shorts

副業はどうしてバレるのか？

【関連動画】

また公務員が動画配信で懲戒処分に！／現役公務員はらしょ

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🍀市ノ澤翔のProfile🍀

高卒ニートだった24歳の時に一念発起し公認会計士資格取得を決意、そこから、たった8ヶ月で公認会計士全国公開模擬試験で1位を獲得し国内最難関資格である公認会計士試験に1発合格。

世界No.1会計ファーム（監査法人）であるPwC Japan.に入社し世界有数の超一流企業などの監査業務に従事したのち独立。

大企業の経営者から学んだ経営哲学やマインド、企業経営・企業財務に関する知見を活かして全国の中小企業支援を行う傍ら、経営者が必ず意識しなければ数字の知識、企業財務を中心とした各種セミナー、勉強会の講師として登壇

自社においても、日本経済を支えている中小企業経営者に正しい経営や財務の知識を伝える勉強会を定期的に開催中

”楽しく日本を盛り上げる”と言う理念のもと多くの方がお金に困る事なく楽しく安心して生活できる社会の実現を目指しています！

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”市ノ澤翔のトリセツ”



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