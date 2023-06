医療植毛のすごさを体験・実感した男性感激・湘南美容クリニック・医療植毛キャンペーン

View this post on Instagram

おはようございます!今朝は山梨医科大学形成外科から、塩川講師が手術に来てくださっています!全国の大学からドクターが手術に来てくれるクリニックは湘南美容クリニックだけ! まだ、育毛?増毛してるんですか?AGAは病気なんです! AGAの治療は内服薬が基本!進行が早期であれば、フィナステライドの内服だけでも、改善します! でも、進行してしまうと、植毛が必要になる可能性が高くなります!早めの治療がポイント!一番良いのは薄くなる前に飲む!つまり予防! まだ、育毛?増毛してるんですか?AGAは病気なんです! 湘南美容クリニック AGA新宿院は薄毛治療の総合クリニック!の薄毛治療が全て揃っている スマートメソセラピー 自分の髪が蘇るメソセラピー治療法!スマートメソセラピーは針をか使わないので痛く無い!治療は月に一度、40分くらいかけてビタミン剤、頭皮の血流を良くする薬、そして幹細胞由来のお薬をドラッグデリバリーシステムと言う医療機器を用いて貴方の頭皮に直接浸透させます!