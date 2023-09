POINT

My Protein(マイプロテイン)で、こんなお悩み解決!

筋肉の増強や回復のサポート

タンパク質の摂取量を増やす

ベジタリアンやビーガン対応のプロテインが利用できる

様々なフレーバーから自分好みの味を見つけられる

運動効果を最大化するサプリメントを利用できる

My Protein(マイプロテイン)基本情報

ブランド名

Myprotein(マイプロテイン)

事業内容

スポーツ栄養ブランド

製品

プロテイン、サプリメント、高タンパク食品、スナック類、スポーツウェア

設立年

2009年

取り扱い商品数

2,500点以上

営業地域

110ヵ国以上

顧客数

2020年9月時点で1,000万人以上

商品ラインナップ

ホエイプロテイン、ミルクプロテイン、カゼインプロテイン、ソイプロテイン、ピープロテイン、ビーガン、ベジタリアン

商品名

Myprotein (マイプロテイン) / Impact ホエイ プロテイン

発売日

2017/10/21

容量・税込価格

1kg・4,309円

2.5kg・7,441円

5kg・13,705円

POINT

My Protein(マイプロテイン)を絶対におススメできない方はズバリ!

プロテインやサプリメントにアレルギーを持っている方

タンパク質の摂取が制限されている方

特定のフレーバーに対する嫌悪感を持っている方

プロテインパウダーが苦手な方

“高品質、低価格、豊富な選択” マイプロテインの評判をご紹介!

評判: プロテインの品質と価格

マイプロテインは、プロテインの品質が高いと評判です。特にプロテインは、国内最安値ともいえるほどの低価格で提供されています。さらに、60種類以上の豊富な味・フレーバーが特徴的で、様々な好みに合ったプロテインを選ぶことができます。

評判: 日本での評価

マイプロテインは、日本での評価も高く、富士経済調査によると、海外ブランドとしてのスポーツ栄養ブランドシェアNO.1を誇っています。国内での高い評価が示すように、マイプロテインは日本でも非常に人気のあるブランドです。

評判: 受賞歴

マイプロテインは、多くの賞を受賞しており、その実績が評判になっています。2009年にはSunday Times Fast Track 100で21位にランクインし、2015年にはBest Factory Awardsにてウォリントン工場が高く評価され、Judges’ Special Awardの表彰を受けました。また、2017年にはRetail Week AwardsにてTHGはInternational Growth Retailer of the Yearを受賞し、2018年にはGreater Manchester Ward Hadaway Fastest 50 growing companiesにTHGがランクインしました。さらに、2018年にはTHGはThe Queen’s Award for Enterpriseを受賞しました。

評判: 口コミ評価

マイプロテインの口コミ評価も非常に高く、4.51 / 5の評価を得ています。6290件のレビューの内、4153件が5つ星、1571件が4つ星と、非常に多くの顧客から高い評価を得ています。一方で、1つ星のレビューも127件存在するため、個人の好みや体質に合わせて商品を選ぶことが重要です。

評判: コスパとフレーバー

マイプロテインのプロテインは、コストコで大容量が買えます。値段が8千円以下で大容量なので、コスパが非常に良いと評判です。さらに、フレーバーも多く存在し、ココア味が特に評価されています。豊富なフレーバーの中から自分の好みに合ったプロテインを選ぶことができます。

POINT

My Protein(マイプロテイン)を是非、使っていただきたい方はズバリ!

筋肉を増やしたい方

ダイエットをサポートしたい方

スポーツパフォーマンスを向上させたい方

植物ベースやオーガニック製品を求めている方

コスパが良いプロテインを探している方

“高品質で美味しい” マイプロテインの良い口コミをご紹介!

良い口コミ: プロテインの価格と味

マイプロテインは、価格が安いという良い口コミが多いです。また、味が豊富で美味しいという声もたくさん聞かれます。高品質で効果があるという評価もあり、コストパフォーマンスに優れたプロテインとして高く評価されています。

良い口コミ: 製品ラインナップと品質

マイプロテインは、幅広い製品ラインナップを持っており、高品質の製品を提供しているという良い口コミがあります。自社製造によるリーズナブルな価格で、優れた価値を有する製品を提供しているという評価もあります。

良い口コミ: 品質認証と評価

マイプロテインは、品質の高さが評価されており、最高品質のプロテインやスポーツサプリメントを提供しているという良い口コミがあります。さらに、英国小売協会から食品安全性に関しAAグレードの認証を受けていることも評価されています。プロテイン部門で価格第1位、品質第2位の評価を受けており、プロアスリートから筋トレやダイエットに励む女性まで幅広いユーザーからの評価があります。

良い口コミ: フレーバーの評価

マイプロテインのフレーバーについても良い口コミがあります。黒糖ミルクティーフレーバーが美味しいとの評価や、ナチュラルチョコレートフレーバーがスッキリした甘さで良いとの評価、ヨーグルトストロベリーフレーバーが美味しく、続けられそうだとの評価など、多くの好評が寄せられています。

良い口コミ: ココアフレーバー

マイプロテインのココアフレーバーについても、良い口コミがあります。ココアの香りが甘く、お気に入りだという声や、甘さのあるココア味が美味しいという評価、プロテイン感が全く感じなくて飲みやすかったとの声、朝にサラッと飲むのに適しているとの評価、牛乳で割ると濃厚なココアになり、デザート感覚で飲めるという評価など、多くの好評があります。

マイプロテインの「悪い口コミ」を解析!対策はあるのか?

悪い口コミ: 味に関する指摘

マイプロテインの製品には、個人的な好みに合わない味がある場合があるという悪い口コミがあります。特にチャックに粉が詰まり、閉じにくいとの指摘や、チョコレートフレーバーが粉末チョコレートに似ているとの指摘、チョコクッキーフレーバーが薄めで甘すぎるとの指摘、水で割ると匂いと味がきついとの指摘などがあるようです。

対策としては、味が好みでない場合、他のフレーバーを試すのが一つの方法です。マイプロテインは多彩なフレーバーがあるため、自分に合った味を見つけることができます。また、粉が詰まりやすい場合は、プロテインを取り出した後に、容器の口元をきれいに拭き取ると、チャックが閉まりやすくなります。

悪い口コミ: 飲み心地に関する指摘

一部のユーザーからは、甘ったるい味が苦手である、プロテインをシェイクするときに少し後味が喉の方がひりつく、ピリピリ刺激感を感じる時がある、腹もちがあまり良くない、粉感が残ってしまいダマになることがある、といった悪い口コミがあります。

対策としては、飲む際には水や牛乳の量を調整することで味をマイルドにすることができます。また、シェイカーやブレンダーを使用してしっかりと混ぜることで、ダマを防ぐことができます。腹持ちが良くない場合、他の食材と一緒に摂ることで満腹感を得られます。

My protein(マイプロテイン)のメリットを紹介

メリット1: 低価格で高品質な商品が購入できる

マイプロテインは、低価格で高品質な商品が購入できるのが大きなメリットです。自社製造を行っているため、コストを抑えることができ、消費者に安価で良質なプロテインを提供しています。品質管理も徹底されているので、安心して使用することができます。

メリット2: 豊富な商品ラインナップがある

マイプロテインは、豊富な商品ラインナップがあり、60種類以上のフレーバーと豊富なプロテインタイプが用意されています。多様なプロテインラインナップに加え、グルテンフリー、ベジタリアン、ビーガン向けのオプションもあるので、多くの人が利用できます。さらに、フレーバーが多いので、お気に入りの味を見つけることができます。

メリット3: スポーツウェアも取り扱っている

マイプロテインは、スポーツウェアも取り扱っており、最新のデザインや高機能生地を用いた製品があるのもメリットの一つです。プロアスリートから一般のスポーツパーソンまで、幅広いニーズに対応しています。

メリット4: コミュニティへの参加が可能

マイプロテインのコミュニティには様々なスキルや能力を持つ人が多数参加しているので、交流ができます。また、ブログやSNSで最新の栄養情報がシェアされているので、自身の健康管理やトレーニングに役立つ情報を得ることができます。

メリット5: コストコで大容量が買える

コストコでマイプロテインの大容量が購入できるため、コスパが良いのも魅力的なメリットです。特にココア味が評価されており、朝にサラッと飲むのに適しているとの口コミもあります。牛乳で割ると濃厚なココアになり、デザート感覚で楽しめます。

My protein(マイプロテイン)のデメリットと対策

デメリット1: 個人輸入のため、関税が発生する場合がある

My protein(マイプロテイン)は個人輸入のため、関税が発生する場合があります。また、輸入商品のため、日本国内の法規制に抵触する商品を購入することはできません。これらのデメリットに対する対策として、輸入に関する情報を事前に確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

デメリット2: パッケージのチャックに粉が詰まり、閉じにくい

My protein(マイプロテイン)のパッケージのチャックに粉が詰まり、閉じにくいとの指摘があります。これに対する対策として、粉を使った後はチャック部分をきれいに拭き取り、余分な粉が残らないように注意することがおすすめです。

デメリット3: 一部のフレーバーが期待に合わない

My protein(マイプロテイン)の一部のフレーバーが期待に合わないとの評価があります。これに対する対策として、最初は小さなサイズを試し、自分の好みに合うフレーバーを見つけた後に大きなサイズを購入することがおすすめです。

デメリット4: 甘ったるい味が苦手な人には不向き

My protein(マイプロテイン)は、甘ったるい味が苦手な人には不向きかもしれません。また、ひりつく後味やピリピリ刺激感があるという評価もあります。これに対する対策として、水や牛乳の量を調整することで、自分の好みの味にすることができます。

デメリット5: 粉感が残ってしまいダマになることがある

My protein(マイプロテイン)のプロテインは、粉感が残ってしまいダマになることがあるという評価もあります。これに対する対策として、シェイカーを使ってしっかりと混ぜるか、ブレンダーを使用することで、ダマなくスムーズに飲めます。

デメリット6: 腹もちがあまり良くない

My protein(マイプロテイン)のプロテインは、腹もちがあまり良くないという評価もあります。これに対する対策として、プロテインを摂取する際に、食物繊維や良質な脂質を含む食品と一緒に摂ることで、満足感が得られます。





My protein(マイプロテイン)のQ&A、その他の情報

Q&A1

登録は簡単で、アカウントページに行き、マイプロテインのコミュニティーに加わるだけです。アカウント情報の変更は簡単で、アカウントにログインすれば必要事項を見つけることができます。アカウントの個人情報は安全で、データ保護法を順守しており、個人情報の保護に細心の注意を払っています。パスワードを忘れた場合は、ログイン ページに行き、”パスワードを忘れましたか? ”を選択すれば、すぐに以前のパスワードをリセットできます。

その他1

購入した商品が入っていない場合、アカウントからメッセージを送れば、カスタマーサービスチームが対応してくれます。公式アプリも提供しており、アプリから簡単に購入することができます。

その他2

サステナビリティとコミュニティ: マイプロテインは多様性に取り組んでおり、植物ベースやオーガニック製品も取り扱っている。動物愛護活動や有毒物質放出軽減活動のレベル向上にも取り組んでいる。環境への影響を減らすための活動も行っており、「zero to landfill(埋め立てごみゼロ)」ポリシーを通じた廃棄物のリサイクルを実施している。

受賞歴

2007年にはISO9001製造認証、GMP、HACCPの認証取得。2007年にはGrowing Business AwardsでYoung Company of the Yearに選出され、2009年にはNational Business AwardsでRegional Award for Small to Medium Sized Business of the Yearを受賞。

Q&A2

Q: どのようなプロテインラインナップがあるか? A: ホエイプロテイン、ミルクプロテイン、カゼインプロテイン、ソイプロテイン、ピープロテイン、ビーガン、ベジタリアンなど豊富な種類がある。

Q: プロテインの品質はどうか? A: 英国小売協会から食品安全性に関しAAグレードの認証を受けており、高品質であると評価されている。

Q: プロテインを摂取するタイミングは? A: トレーニングの30分前後を目安に、水または牛乳に大さじ1杯(25g)を加えて飲むことがお勧めです。

その他3

Impact ホエイ プロテインは、1食あたりタンパク質を21g含有、BCAAを4.5g含有している。ベジタリアンの方も食べられる。保管は直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にしてください。

その他4

一部のフレーバーにはクレアチンモノハイドレートが含まれている。パッケージの開封前には粉がチャックより上の部分に来ていることがあるので、開封前にトントンと落とすことが推奨されている。一部のフレーバーはオーバーナイツオーツやベイクドオーツに加えることでより美味しくなるとの指摘がある。

Q&A3

Q: どのようにして飲むのがおすすめか? A: 水や牛乳で割って飲むのがおすすめ。水で割るとサラッとしており、牛乳で割ると濃厚なココアになります。

その他5

コスパが良いこと、フレーバーの多さ、特にココア味が評価されている。他のフレーバーも試してみたいという意見がある。他のプロテイン商品と比較しても、コスパや味で選ばれることが多い。

POINT

My Protein(マイプロテイン)を飲んでいる将来のあなたの姿はズバリ!

筋肉がついて健康的な体を手に入れたあなた

自分の理想とする体型を実現したあなた

運動のパフォーマンスが向上し、運動をより楽しむあなた

自分に合ったフレーバーを見つけ、プロテインを楽しみながら摂取するあなた







【Myprotein】

22 total views, 22 views today