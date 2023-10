ムームーメールからGmailへのスムーズなメール送信のためのガイド

ムームードメイン

ムームーメールからGmailへメールが送れない際の対処法

カスタム設定のセットアップ方法

SPFレコードを設定することで、送信元のドメイン認証を行い、なりすましを防止することができます。以下の手順でムームーメールのSPFレコードを設定してみましょう。

コントロールパネル内メニュー項目【ドメイン操作>ムームーDNS】をクリック

対象のドメイン右方に表示されている【変更】ボタンをクリック

遷移した画面の「設定2」項目で、以下のレコード情報を設定

【サブドメイン】:(※空欄※)

【種別】:TXT

【内容】:v=spf1 include:_spf.muumuu-mail.com ~all

ページ下部にある「セットアップ情報変更」ボタンをクリック

「(?)カスタム設定をセットアップしてもよろしいですか?」の表示で「OK」をクリック

「カスタム設定のセットアップは正常に終了しました。セットアップ内容を確認ください。」と表示されることを確認

設定の反映には最大1時間かかりますので、時間を置いてから再度Gmailへの送信を試してください。

SPFレコード設定後もGmail宛に送信できない場合

もしSPFレコード設定後でもGmail宛にメールが送れない場合は、コントロールパネルの「お問い合わせ」から以下の情報を提供して問い合わせてください。

メール送信日時

送信元メールアドレス

送信先メールアドレス

エラー内容全文

サポートチームが提供された情報を基に問題を確認し、対処法をご案内いたします。

エラー内容と対処法

以下のエラーメッセージが表示される場合、それはGoogleがSPFレコードの確認を強化しているための可能性があります。

550-5.7.26 This mail is unauthenticated, which poses a security risk to the

550-5.7.26 sender and Gmail users, and has been blocked. The sender must

550-5.7.26 authenticate with at least one of SPF or DKIM. For this message,

550-5.7.26 DKIM checks did not pass and SPF check for [ドメイン名]

このエラーはSPFやDKIMの認証に関連する問題を指しています。ムームーメールのSPFレコードを正しく設定し、エラーメッセージに表示されているドメイン名が正しいことを確認してください。再度テストを行い、問題が解決することを確認してください。

まとめ

ムームーメールからGmailへのメール送信がうまくいかない場合は、SPFレコードの設定を確認し、適切な設定を行いましょう。もし問題が解決しない場合は、サポートチームにお問い合わせください。このガイドがムームーメールの利用者の皆様の助けとなることを心より願っています。

