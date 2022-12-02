FXで証拠金を増やしたプロセスを解説(※耳触りの良いことは話しません)
☆エリオット波動入門
⇒https://youtu.be/aScElkp2vdk
☆通貨の強弱入門
⇒https://youtu.be/ZESK8Lvxqls
過去検証のやり方
⇒https://youtu.be/0zedJcmu5wU
【有料note】
★通貨の強弱の判断方法（FXにおける最強の環境認識）
⇒ https://note.com/hirotra/n/nca385254daf3
★エリオット波動のカウント方法【インジケーターを使って誰でも再現可能】
⇒ https://note.com/hirotra/n/nf2afd4f95ac6
★FXリアルトレード解説 (エリオット波動と通貨の強弱トレード)※随時更新
⇒ https://note.com/hirotra/n/n7adcdbc39f06
【おススメの投資本】
・デイトレード
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・ゾーン — 相場心理学入門
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・エリオット波動入門（エリオット波動の教科書的位置づけ）
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・エリオット波動研究（エリオット波動の参考書的位置づけ）
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☆Hiroが実際に使った唯一初心者さんにオススメできる商材
・トレンドハンターFX（初めて購入した商材であり、今でもバイブルです）
⇒ https://www.infotop.jp/click.php?aid=377261&iid=54240
☆検証用ソフト・Forex Tester
⇒ http://msm.to/5V5Vcqc
☆Hiroが使っている証券会社
⇒ https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=35NSR9+ATYY0I+3H9Q+5YZ77
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＃エリオットと通貨強弱を使ったトレード方法をnoteで公開中