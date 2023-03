Top Of The World・カーペンターズ

英会話のサークルでは

ポピュラーソングの授業が続いています。

マイケルジャクソンのBillie Jean

ビートルズのTicket to Ride

とつづき

いずれもどちらかと言うと

ネガチィブな内容のもの

今回はカーペンターズの歌

となりました

これは本当にハッピーな歌

これまでは暗い

これはALTの先生の心情か

いや、ちがう、歌手名と人気で検索したんだ

ALTの先生もハッピーな歌で

ひと一安心

さて、ALTの先生に質問した。

彼女は世界の天辺にいるのですが、

さて、彼氏はどこにいるのでしょうか?

これには

笑いがこぼれた。

彼女の一人よがりか

一緒に天辺にいるのか

いやいや

歌詞をよく読むと

書いてある

“you are here”

って書いてある

The Carpenters – Top Of The World

https://www.youtube.com/watch?v=baSUO3zjneA

https://www.youtube.com/watch?v=6gRiWWcBKvs

Carpenters – Top Of The World (Live at the White House)

https://www.youtube.com/watch?v=91PpfWU-rmA

