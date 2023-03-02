Top Of The World・カーペンターズ

16分 ago sanchinpin
英会話のサークルでは

ポピュラーソングの授業が続いています。

マイケルジャクソンのBillie Jean 　　　　　

ビートルズのTicket to Ride

とつづき

いずれもどちらかと言うと

ネガチィブな内容のもの

今回はカーペンターズの歌

となりました

これは本当にハッピーな歌

これまでは暗い　

これはＡＬＴの先生の心情か

いや、ちがう、歌手名と人気で検索したんだ

ＡＬＴの先生もハッピーな歌で

ひと一安心
さて、ＡＬＴの先生に質問した。

彼女は世界の天辺にいるのですが、

さて、彼氏はどこにいるのでしょうか？

これには

笑いがこぼれた。

彼女の一人よがりか

一緒に天辺にいるのか

いやいや

歌詞をよく読むと

書いてある

“you are here”

って書いてあるぴかぴか（新しい）
The Carpenters – Top Of The World
https://www.youtube.com/watch?v=baSUO3zjneA
https://www.youtube.com/watch?v=6gRiWWcBKvs

Carpenters – Top Of The World (Live at the White House)
https://www.youtube.com/watch?v=91PpfWU-rmA
bliss.jpg

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