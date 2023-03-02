Top Of The World・カーペンターズ
英会話のサークルでは
ポピュラーソングの授業が続いています。
マイケルジャクソンのBillie Jean
ビートルズのTicket to Ride
とつづき
いずれもどちらかと言うと
ネガチィブな内容のもの
今回はカーペンターズの歌
となりました
これは本当にハッピーな歌
これまでは暗い
これはＡＬＴの先生の心情か
いや、ちがう、歌手名と人気で検索したんだ
ＡＬＴの先生もハッピーな歌で
ひと一安心
さて、ＡＬＴの先生に質問した。
彼女は世界の天辺にいるのですが、
さて、彼氏はどこにいるのでしょうか？
これには
笑いがこぼれた。
彼女の一人よがりか
一緒に天辺にいるのか
いやいや
歌詞をよく読むと
書いてある
“you are here”
って書いてある
The Carpenters – Top Of The World
https://www.youtube.com/watch?v=baSUO3zjneA
https://www.youtube.com/watch?v=baSUO3zjneA
https://www.youtube.com/watch?v=6gRiWWcBKvs
Carpenters – Top Of The World (Live at the White House)
https://www.youtube.com/watch?v=91PpfWU-rmA
https://www.youtube.com/watch?v=91PpfWU-rmA
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