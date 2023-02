You Raise Me Up・勇気＆励まし

Josh Groban がお気に入りのALTの先生が教えてくれたのは

You Raise Me Up

詞の内容はどことなく”明日に架ける橋”を想起させる

この曲はもとSecret Gardenというグループが歌っていたそうだ。

さらにアイルランド民謡 Danny Boy が原曲らしい

いずれも心に染み渡る曲

琴線に触れるような曲

音楽は人を感動させやすい

また、映画のような

視覚にうったえるようなものと同じように その点

モノを書いた文章

言葉をつかって文章を書いて

それを読んでもらって

人の心を動かすことってすごく難しいなと

思っているんですけど

Josh Groban – You raise me up (Live)

https://www.youtube.com/watch?v=Beloi9yluaI

You raise me up with Secret Garden

https://www.youtube.com/watch?v=sHpwbh9lxxY