NHKニュース・アクションカメラは買いか？・比較楽天ショップおススめ品

58分 ago sanchinpin

アマゾンで品調べをしてみましたが、今では、1万円足らずで買えますね。これを使って、サイクリングやジョギングなどにも動画撮影できますね。ユーチューブで動画アップしてみようか、なんて夢がふくらみます。さて、NHK7時のニュースでも放映されましたこのアクションカメラ。今回は、楽天ショップで品調べです。

コンパクトカメラ SJ4000

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