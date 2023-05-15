NHKニュース・アクションカメラは買いか？・比較楽天ショップおススめ品

アマゾンで品調べをしてみましたが、今では、1万円足らずで買えますね。これを使って、サイクリングやジョギングなどにも動画撮影できますね。ユーチューブで動画アップしてみようか、なんて夢がふくらみます。さて、NHK7時のニュースでも放映されましたこのアクションカメラ。今回は、楽天ショップで品調べです。

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