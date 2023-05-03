新聞広告・電波ソーラー時計1万円は買いか？・比較アマゾン売れ筋10品

57分 ago sanchinpin
昔なら、セイコーファイブの自動巻き時計、みんな欲しがった。最近はまた販売されているようですね。今は電波ソーラー時計。電池なんか交換する必要なし、時刻なんか合わせる必要なし。便利な世の中になりました。

さて、今回は約1万円の電波ソーラー時計の新聞広告。これを基本にまず、アマゾンで品調べをしてみました。
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1

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2

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3

[カシオ]CASIO 腕時計 SPORTS GEAR スポーツギア アウトドアモデル タフソーラー タイドグラフ・ムーンデータ搭載 W-S210H-1AJF メンズ

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4

[カシオ]CASIO 腕時計 WAVE CEPTOR ウェーブセプター タフソーラー 電波時計 MULTIBAND 6 WVQ-M410-7AJF メンズ

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5

[シチズン キューアンドキュー]CITIZEN Q&Q 電波ソーラー腕時計 SOLARMATE (ソーラーメイト) アナログ表示 クロノグラフ機能付き 10気圧防水 ウレタンバンド ブルー×ブラック MD06-335 メンズ

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6

[シチズン キューアンドキュー]CITIZEN Q&Q 電波ソーラー腕時計 SOLARMATE (ソーラーメイト) アナログ表示 クロノグラフ機能付き 10気圧防水 ウレタンバンド ホワイト×ブラック MD06-305 メンズ

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[カシオ]Casio 腕時計 waveceptor 世界6局電波対応ソーラーウォッチ WVQ-M410B-1AJF メンズ

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[カシオ]CASIO 腕時計 G-SHOCK ジー・ショック Multiband6 マルチバンド6 世界6局対応電波ソーラーウォッチ デジタル GW-M5610-1BJF メンズ

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