ソニーのスマートウォッチ「wena wrist」・格好良くて、便利な次世代腕時計

5分 ago sanchinpin

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新しもの好きなあなたなら

もう知っているかな

SONYスマートウォッチ「wena wrist」

格好良すぎ

洗練されたデザイン

ショップ「Edy決済」便利

しかしながら

電池は1週間

・・最長連続動作時間

何コレ。

まあいい、

とりあえず持っていれば

みんなの注目の的

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