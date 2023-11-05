ソニーのスマートウォッチ「wena wrist」・格好良くて、便利な次世代腕時計
新しもの好きなあなたなら
もう知っているかな
SONYスマートウォッチ「wena wrist」
格好良すぎ
洗練されたデザイン
ショップ「Edy決済」便利
しかしながら
電池は1週間
・・最長連続動作時間
何コレ。
まあいい、
とりあえず持っていれば
みんなの注目の的
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価格:71,053円
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