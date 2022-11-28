転職に役に立たない国家資格3選

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◇プロフィール
◆メガネ転職コンサル
◆所属：株式会社アドバンスフューチャー【取締役】
◆出身：川崎生まれ・川崎育ち
◆年齢：33歳
◆身長：165cm
◆体重：55kg
◆住所：東京都内
◆家族：一児の父！
◆趣味：音楽、読書、映画、ゲーム、アニメ
◆モットー：【転職で世界を「愛と平和」に】

◇経歴
①機械メーカー / 営業【約5年】
②人材紹介会社 / 転職コンサルタント【約5年】
③株式会社アドバンスフューチャー / 転職コンサルタント
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