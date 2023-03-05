貯金3000万の50代独身男、天涯孤独の老後と生きがい【FIRE セミリタイア 早期リタイア マネープラン】

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#貯金3000万円 #50代を愉しむ #独身 #老後資金

#早期リタイア 「 #FIRE 」とは「Financial Independence, Retire Early」の頭文字の略で「経済的に自立した早期退職を目指す」ことです。

#セミリタイア はアーリーリタイアの一種です。 アーリーリタイアの中でも、退職後一切仕事をしない状態を完全リタイア、緩やかに自分のペースを守りながら仕事を続ける状態をセミリタイアといいます。

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