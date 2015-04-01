ヒオウギエキス配合 育毛剤比較ランキング・ブブカ、チャップアップ、イクオス、Deeper、プランテル、ヒオウギエキス配合育毛剤で５αリダクターゼを抑制する！

メリット: 脱毛薄毛ハゲの面積は個人で異なるので、個人ごとに使用量は異なる 内容量：120mlと60mlのものを単に価格で比較できない 育毛回復期間は長期にわたるので定期価格で比較するのが実際に近い

ディメリット: 各配合成分の育毛剤的価値を同一とみなしている