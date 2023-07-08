素人の投資は危険　NISA・積立NISAは●●を買え　初心者向けの銘柄と買い方をひろゆきが説明 #shorts

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素人の投資は危険　NISA・積立NISAは●●を買え　初心者向けの銘柄と買い方をひろゆきが説明

#投資 #nisa #お金 #節税 #合法脱税 #ideco #米国株
#ひろゆき #切り抜き

切り抜き元URL
https://www.youtube.com/watch?v=PyI1Y2vW1_Q&t=2987s

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