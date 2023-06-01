第54回 【2021年1月版】学長が選ぶ「お得」「トレンド」お金のニュースBest9【社会・トレンド】

00:00 intro00:20 今日の話題：学長が選ぶ「お得」「トレンド」お金のニュースBest9を解説01:52 その1：【お得な知識】「3月からマイナンバーカードを、健康保険証として使えるようになるって知ってた？」03:59 その2：【トレンド】「給与総額8カ月連続減 11月、残業代など10.3%減」05:30 その3：【お得な知識】「損保大手、火災保険の赤字2,000億円超 台風なしでも」08:09 その4：【お得な知識】「生命保険も医療保険も不要｣そう断言するお金のプロが入っている3つの保険」09:25 その5：【トレンド】「12月の金ETF保有高、2カ月連続で減少 20年は過去最大の伸び」10:43 その6：【トレンド】「”東証改革”の影響…22年4月から”株主優待制度”が激減するかもしれない」13:07 その7：【お得な知識】「冬の窓開け換気､暖房つけっぱなしでいい？」14:26 その8：【トレンド】「通帳発行に手数料、みずほ銀行18日から 横浜など地銀も」15:50 その9：【トレンド】「IHI、8,000人の副業解禁」17:38 まとめ：2021年1月のお金のニュースを振り返ろう

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【2021年1月版】学長が選ぶ「お得・トレンド」お金のニュースBest9

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【関連資料】

「3月からマイナンバーカードを健康保険証として使えるようになるって知ってた？」（@DIME）

https://dime.jp/genre/1054679/

「マイナンバーカード（個人番号カード）」（滋賀県愛荘町）

https://www.town.aisho.shiga.j…