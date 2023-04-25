持ち物を2/3減らしたことで、生活費も激減。現在は月10万円で生活をしている。そして貯蓄率は驚異の75%。その節約術に迫ってみました。

【りりさんのSNS】

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【りりさんとの人気コラボ動画】

ただモノを減らすだけはイヤ！気分が上がる部屋じゃないと意味がない。ミニマリスト | ルームツアー | 持たない暮らし | 片付け術 |

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【貯まりすぎ注意】持ち物2/3減らして貯蓄率が75％になりました。お金が貯まる片付け術 | ミニマリスト | 節約 | 貯金 |

▶︎ https://youtu.be/mzlP2xdYqDQ

生活レベルを極限まで下げた月10万円生活の節約術 | 生活費 | 貯蓄率75% | 一人暮らし | ミニマリスト | 積立NISA |

▶︎ https://youtu.be/GaIMBqEVtAc

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●Minimalist Takeruのストーリー

2015年、難病で無職になり、貯金ゼロ・借金生活の人生どん底から、所有物の99%を捨てて人生をリセット。節約・貯金に励み、月10万円の超節約生活を始める。2017年12月、セミナー講師、書籍出版、イベント開催を夢見て、YouTubeを副業として始める。本業の傍、数年かけて徐々にYouTubeを伸ばし、2020年頃には登録者4万人を超え、セミナー講師、書籍出版、イベント開催の夢を果たす。2021年、YouTubeの登録者が10万人を超え、複数の不労所得・資産収入によってFIRE(経済的自立)を達成。今現在は日本全国を飛び回りながら、ミニマリズムの魅力を広めるための取材活動をしている。目標は、チャンネル登録者100万人。100万人以上の人生を、ミニマリズムによって変えていきたい。

●Minimalist Takeru (ミニマリスト タケル)

https://linktr.ee/Minimalist_Takeru

●動画編集者 岡田大樹

https://www.youtube.com/channel/UC0tJ_hQXQ4a8QfsZ3hyipEA/featured

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●Minimalist Takeruの書籍(3冊出版)

①月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活

https://amzn.to/36cu7fJ

②月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト整理術

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③貯まらない生活はもうやめよう！モノを手放すだけで増える「お金と幸せの法則」



●日本初！ミニマリストの片付けサービスを始めました！

HP▶︎ https://minimalsalon.jp/

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