株式会社ニッチ・新食感！厚さ10mmのチョコを挟んだ贅沢チョコレートサンド【ユヌオンラインショップ】

ピスタチオ香る、cacaosicチョコサンド

◆【ユヌオンラインショップ】セールスポイント◆

厚さ10mmのチョコを挟んだ新食感のチョコレートサンド。

空気を抱き込ませる特別な方法によって作られたチョコレートは、

重たすぎず、ふわっとほどける不思議な食べ心地。

チョコレートの中に含まれた空気が同時に溶け出し、香りも口いっぱいに広がります。

サクッとした歯触りの良いラングドシャが重なり、1個でもしっかりと満足感があります。

また、お気に入りのコスメを手にした時のようなわくわく感をお菓子でも

お届けしたいという気持ちから、コスメをイメージしたシンプルなパッケージを採用しました。

ご自分へのご褒美にはもちろん、小箱でのシェアもしやすく、

ちょっとしたプレゼントでのお渡しにもぴったりです。

◆【ユヌオンラインショップ】ユーザー◆

20代から50代までの女性。チョコレート好きの方、ピスタチオ好きの方。

おうちでゆったりされるのが好きな方やお取り寄せが好きな方、

いつもよりすこし贅沢なお菓子を好む方におすすめです。

また少し高級路線のため、自分のために好きなものを買いやすい方や、

プレゼントを贈ることが好きな方など。

パッケージとお菓子を一緒に撮るなど、インスタをよく使っている方にも。

◆【ユヌオンラインショップ】おススメ理由◆

厚さ10mmのチョコレートが挟まったリッチなチョコレートサンドです。

チョコレート好きの方にはもちろん、いつもより少し贅沢なおやつを楽しみたい方にもおすすめです。

スタンダードフレーバーのピスタチオ、期間限定で苺フレーバーなど、

季節の味を楽しめるフレーバーを順次展開予定です。

季節を感じる贈り物にも◎パッケージもコスメをイメージしたデザインにし、

男性から女性への贈り物にも喜ばれそうです。

◆【ユヌオンラインショップ】からのメッセージ◆

【ユヌオンラインショップ】で今年10月から開始したチョコレートブランド「cacaosic」から

新商品「cacaosic pistachio」期間限定「cacaosic strawberry」を発売いたしました。

より多くのお客様にcacaosicを知っていただけると幸いです。







リッチなピスタチオチョコサンドをお取り寄せ！

チョコレートおススメ1番インフォ

女の子は甘いチョコレートが大好物！

ハリウッド映画参入のローラもかつてチョコレートをデザインしていました。

それが、

ローラ・プロデュース・プレゼントに最適スイーツ【Rola Sweets factory PREMIUM】

ローラが素材からこだわってプロデュースしたガトーショコラ

もはや、それは入手難ですが。

さて、それ以上のチョコレートをみつけました。

女性へのプレゼントはチョコレートが効果的。



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神楽坂 ル コキヤージュ 絶対スベらない鉄板ギフト！テリーヌ ドゥ ショコラ

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ピーカンナッツ・チョコレート専門店 『サロンドロワイヤル』

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