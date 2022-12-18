新しいFIREの目指し方を提案！！その名は・・・・
新しいFIREの目指し方について解説をします。
オリジナルの名称を考えたので、動画の最後で公開します！！
【関連動画】
【Twitter】たいちょうが運用しています。
【Instagram】妻が運用しています。
【自己紹介】
【チャンネル内容】
オリジナルの名称を考えたので、動画の最後で公開します！！
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https://twitter.com/taityo_zenryoku
【Instagram】妻が運用しています。
https://www.instagram.com/go_to_semiretire/
【自己紹介】
名前：たいちょう（サムネイルの絵と実物はそっくりです）
年齢：30代
職業：会社員
【チャンネル内容】
30代共働き子持ちサラリーマンが3年後に資産5,000万円を達成してセミリタイアするまでの過程を発信します。
セミリタイア達成に向けて副業や投資、節約の話を実体験に基づいて発信していきます。
本気でセミリタイアを目指している姿を見て、少しでも刺激を受けてくれたら嬉しいです。