大福処＿伊勢屋與兵衛・高級生大福お取り寄せ通販専門店【伊勢屋與兵衛（いせやよへい）】

天保元年（1830）年創業【伊勢屋與兵衛】



◆【伊勢屋與兵衛（いせやよへい）】セールスポイント◆

御菓子処 伊勢屋は天保元年（1830）年に創業され、江戸時代から190年以上もの間、若狭小浜で

多くのお客様にご愛顧頂いております。

そんな伊勢屋の伝統を引き継ぐ大福処 伊勢屋與兵衛は、今までの技術を大切にしながら、

これからの時代のお客様にも親しみやすいような大福づくりをしております。

◆【伊勢屋與兵衛（いせやよへい）】ユーザー◆

50代女性

和菓子好きな方

ギフトを通販で買う習慣がある方

老舗が好きな方

手土産を探している方

◆【伊勢屋與兵衛（いせやよへい）】おススメの理由◆

伊勢屋は創業以来から続くおもてなしの心で、全国各地から来店されるお客様へのサービス向上に

尽力して参りました。和菓子が美味しいことはもちろん、パッケージ、手提げ袋等のデザインも常に手土産、

贈り物に最適なものを吟味して選んでおります。

伊勢屋與兵衛は通販ではございますが、伊勢屋が大事にしてきたおもてなしの心は変わりません。

大福、サービスの両方で、お客様のご期待に沿えるものと自負しています。

人気NO.1の商品は、創業天保元年、老舗和菓子屋の職人が餅、餡、水、製法、全てにこだわって作った

大福が8種も入った伊勢屋與兵衛の看板商品である、とろける生大福おすすめ8種食べ比べセットです。

◆【伊勢屋與兵衛（いせやよへい）】からのメッセージ◆

伊勢屋與兵衛は、本物の和菓子屋、本物の和菓子職人が本気で取り組む大福屋です。

大福以外の和菓子の特徴も取り入れることであらゆる種類の大福を作ることができ、日

本の伝統文化が生み出す美味しさ、楽しさと共に、「大福の可能性」を日本中、世界中に発信していきます。







天保元年（1830）年創業【伊勢屋與兵衛】

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