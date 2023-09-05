世界中のお金の量は？日本人は世界で何位？#shorts #竹花貴騎

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

■竹花のインスタでドバイや海外居住の日常
https://www.instagram.com/takaki_takehana

■全スキルをアプリ1つで学べるUR-Uの入学！
https://www.ur-uni.com/

■UR-Uって何？
https://www.ur-uni.com/post/_apps

■UR-Uのアプリはこちら
・iOS
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・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mupapp

【竹花の紹介】
竹花貴騎（たけはな たかき）1992年生まれ(28歳)/ 海外在住。2017年当時24歳で独立しSNS分析及びSNSマーケティング会社Limを設立。設立4年で45,000の個人、法人含む集客支援実績。2020年6月に同社を売却。現在は投資ファンド運営や財団運営を行う側、趣味でオンライン教育プラットフォームUR-Uの講師、またヒップホップでのラップ活動を行う。2020年Googleでの業務委託経験を「元Google」と表記した事やオフィスにサイトに合成素材を使用した事で大炎上。

■MDSファンドHP
https://www.mds-fund.com/

■コラボ依頼
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お問い合わせ先
https://www.mds-fund.com/

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【竹花貴騎の色々】
公式HP：https://www.takakitakehana.com/
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■YouTubeを丸投げ運用サービス
世界中の有名アスリートや著名人が所属しています！
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■スポンサーになりたい、コラボしたい方！
会社に所属のタレントのYouTubeチャンネルのスポンサー、または対談依頼したい方はこちらまで！
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■竹花へのメッセージは竹花インスタグラムから秘書へメールください！
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■お手紙やプレゼントの送付は必ず以下の住所にお願いいたします！
【運営事務局宛て】
〒150-0041
東京都渋谷区神南1−6-14 ジョルディビル2階
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【スポンサー様紹介】
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