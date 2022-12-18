ポイントは副業！副業の始め方をしっかり解説。FIRE [Financial Independence Retire Early]を真剣に考えている人なら必見の内容です！【米国株投資】2021.3.12

14時間 ago pikakichi2015@gmail.com

0:00 FIRE 最速で経済的自立を実現する方法
3:15 STEP1 目標金額を把握する
10:31 STEP2 お金の考えを改める
14:20 STEP3 会社員を踏み台にする
21:26 STEP4 副業で収入源を作る※副業の始め方
30:04 STEP5 とにかく投資する
36:29 マネーインスタ: A Day in the life of an Entrepreneur

【参考リンク】
▼今回紹介した書籍
https://amzn.to/3ex5xw0

▼ロジャーパパ無料米国株セミナー申し込み（札幌・大阪）
https://www.sunward-t.co.jp/seminar/2021/04/24/

【FIRE関連動画】
▼現金クッションと利回りシールドで4%ルールを補強！FIREを紹介

▼脱・会社員！セミリタイヤのFIREを解説

▼収入UP×節税は最強の組合せ！会社員もできる個人事業を解説

▼超優良米国ETF5選！分散投資も解説

▼2021年の米国株投資ポートフォーリオ戦略

【参考URL】
▼DIME4月号（MONEY HACKSに、株の買い時さん、ぽんちよさん、ろっくさん＆ロジャーパパの投資系YouTuber対談を掲載！）
https://amzn.to/3amB4hu

▼DIME MONEY　本当に儲かる米国株の買い方（8ページのロジャーパパ特集が組まれました！）
https://amzn.to/3sxWhMK

▼1,000円から米国株を買えるPayPay証券
https://ad.mtrf.net/5dae53Dceda2XD48/cl/?bId=dd7f1601&rf=on&tId=21

#ロジャーパパ #お金 #投資

Related posts:

飲み会でモテる女の行動４選
【スマホで確定申告がさらに便利に！】源泉徴収票を写真で取り込める機能を使えるようになります！　by 女性税理士　#shorts
60歳からのポートフォリオ・アセットアロケーション・年金対策など

関連記事:

  1. 【小金持ち】会社員夫婦が31歳で資産5,000万円を貯めた方法【FIRE セミリタイア 貯金 投資】
  2. 【再現性あり】普通の年収300万円OLが30代で3,000万円を貯めて「ゆるFIRE」した方法【FIRE,セミリタイア】
  3. プロFPさん作成「ライフプラン表」が無料で役に立つ！
  4. 【実例紹介】1億円貯めてFIREして来年から海外移住する「マミさん」にインタビューしてみた【FIRE セミリタイア】
Tags: , , , ,

More Stories

【FPがおすすめ】定年後も余裕のある生活を楽しみたいなら〇〇せよ！

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【FIRE事例紹介】年収70万円野草生活から40代でセミリタイアした７つのポイントとは

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【後悔しないために】社会人1年目で抑えるべきお金のポイント5選【貯金 節約 投資 FIRE セミリタイア】

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【FPがおすすめ】定年後も余裕のある生活を楽しみたいなら〇〇せよ！

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【FIRE事例紹介】年収70万円野草生活から40代でセミリタイアした７つのポイントとは

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

ミニーのハッピー・ヘルパー/なんでもおまかせ！

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【後悔しないために】社会人1年目で抑えるべきお金のポイント5選【貯金 節約 投資 FIRE セミリタイア】

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【2019年副業決定版】終身雇用の崩壊で…副業は必須！いまアツいおすすめの副業6選

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com