ポイントは副業！副業の始め方をしっかり解説。FIRE [Financial Independence Retire Early]を真剣に考えている人なら必見の内容です！【米国株投資】2021.3.12
0:00 FIRE 最速で経済的自立を実現する方法
3:15 STEP1 目標金額を把握する
10:31 STEP2 お金の考えを改める
14:20 STEP3 会社員を踏み台にする
21:26 STEP4 副業で収入源を作る※副業の始め方
30:04 STEP5 とにかく投資する
36:29 マネーインスタ: A Day in the life of an Entrepreneur
【参考リンク】
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▼2021年の米国株投資ポートフォーリオ戦略
【参考URL】
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▼1,000円から米国株を買えるPayPay証券
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#ロジャーパパ #お金 #投資