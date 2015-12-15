テレビチューナー内蔵ノートパソコンおすすめ***選

2週間 ago pikakichi2015@gmail.com

TV パソコンどれがいい？

https://dynabook.com/pc/catalog/qosmio/050117lu/f10_spec.htm
ダイナブックでは　Qosmio
これが有名だな。
ほかのメーカーでは次のようなものがある。
Qosmio
LIFEBOOK
LAVIE
Pavilion
Xit Brick
GV-MVP/AZ
Xit Stick
LT-DT306BK
Xit AirBox

テレビチューナー内蔵ノートパソコン 中古：東芝dynabook Qosmio V65/86L

東芝dynabook Qosmio V65/86L
dynabook Qosmio V65 （2010年2月4日現在）
モデル名／型番
V65/88L
PQV6588LRT
V65/86L
PQV6586LRT
プレインストールOS
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版
TVチューナー 地上デジタルTVチューナー×1

テレビチューナー内蔵ノートパソコン・テレビチューナーの種類

テレビチューナー内臓・アナログ　⇒　もう見えないぞ！
テレビチューナー内臓・地上デジタル
テレビチューナー内臓・地上デジタル、BS,CS付　×　1　セット
テレビチューナー内臓・地上デジタル、BS,CS付　×　2　セット

テレビチューナー内蔵ノートパソコン中古 ・疑問もろもろ

テレビチューナー内蔵ノートパソコンで中古場合は、OSを確認しよう。
内蔵されているテレビチューナーが地上デジタルではなくて、アナログの場合があるぞ！
この場合、OSがWindows　XP　だったりする。
OS : Windows　XP　　この辺が　アナログ　から　デジタルの切り替わり！
OS : Windows　7　　　地上デジタル　or/and BS,CS付
OS : Windows　8　　　地上デジタル　or/and BS,CS付
OS : Windows　10　 　地上デジタル　or/and BS,CS付
OS が Windows　7　以上を選んでおけばよいだろう。

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