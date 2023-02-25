ゼロから分かる資産運用の始め方

目次2:29 なぜ資産運用が必要か6:34 少額から「長期・分散・積立」12:33 資産に種類13:53 資産ではないものに注意17:47 株式投資21:04 債券23:21 不動産24:24 初心者に勧めたい投資手法

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