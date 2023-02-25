ゼロから分かる資産運用の始め方

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

目次
2:29 なぜ資産運用が必要か
6:34 少額から「長期・分散・積立」
12:33 資産に種類
13:53 資産ではないものに注意
17:47 株式投資
21:04 債券
23:21 不動産
24:24 初心者に勧めたい投資手法

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凡人リーマンのタザキと申します。
副業とサラリーマンでもできる少額投資などを実践しています。

●スモールビジネス
●副業ネタ、働き方
●投資の運用報告
●ブログやYouTube副業の仕方
●書評や本の要約解説
などを更新しています。
同じような、副業をしたい又はしている会社員の方とかに聞いていただけたらなと思っています。ぜひ、よろしくお願い致します！

●ブログはこちら
https://prctcl.info/

●Twitterでも発信しています

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#投資　#始め方　#オススメ　#初心者

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