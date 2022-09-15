【株式会社Ｎｏ．１ 】オンライン即日振込【個人事業主特化ファクタリングサービス】

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on

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◆【個人事業主特化ファクタリングサービス】セールスポイント◆

即日対応可能で業界最低水準（最低手数料1%〜）のファクタリングサービスです。
東京、名古屋、福岡に拠点があり全国対応可能です。
個人事業主に特化したファクタリングサービスです。

◆【個人事業主特化ファクタリングサービス】ユーザー◆

売掛債権（売掛金）をお持ちの個人事業主様

◆おススメの【個人事業主特化ファクタリングサービス】◆

・業界最低水準の手数料（最低手数料1%〜）
・最短即日振込対応
・10万円〜5,000万円まで買取可能
・2社間ファクタリングに特化
・訪問対応、来社対応可能

詳しくは【個人事業主特化ファクタリングサービス】コーポレートサイト内の他社比較表をご覧ください。




個人事業主特化ファクタリング

 

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マネー・資産・副業

株式会社Ｎｏ．１ 即日資金調達可能なファクタリングサービス【株式会社No.1】

◆おススメの【株式会社No.1】◆
・業界最低水準の手数料（最低手数料1%〜）
・最短即日振込対応
・個人事業主様歓迎
・建設業特化型ファクタリングサービスあり
・他社からの乗り換え特化型ファクタリングサービスあり
・５０万円〜5,000万円まで買取可能
・2社間ファクタリングに特化
・訪問対応、来社対応可能

2022年9月15日
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マネー・資産・副業

スピード審査！ファクタリングで事業資金調達【ジャパンマネジメント】

◆【ジャパンマネジメント】セールスポイント◆
ジャパンマネジメントのファクタリングサービスは借り入れにならない
返済不要の資金調達方法です。売掛先が倒産などにより、
支払い不能になってもお客様が代わりに返済する必要はありません。
中小企業や個人事業主の方にご利用いただいております。（但し、売掛先は法人に限ります。）
当社のファクタリングサービスの５つの売りは、
１．【ジャパンマネジメント】最短即日で資金をご用意
２．【ジャパンマネジメント】全国対応（出張買取OK）
３．【ジャパンマネジメント】返済不要（ファクタリング利用企業に売掛先からの集金業務を代行して頂きます。）
４．【ジャパンマネジメント】保証人・担保不要５．顧客満足度に自信あり（顧客に的確な経営アドバイス、
アフターフォローも欠かしません。高い成約率を誇り、業界ナンバー１を目指します。）

2022年9月15日
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マネー・資産・副業

株式会社エスコム ファクタリングで資金調達！簡単ＷＥＢ契約で即資金化できます。【エスコム】

【エスコム】セールスポイント

即日対応可能で業界最安水準（最低手数料1.5%〜）のファクタリングサービスです。
大阪に拠点があり関西圏を中心に西日本エリアはみちろん全国対応可能です。

・【エスコム】最短即日で全国対応しており、出張買取、郵送、WEBでのご契約など
お客様に合わせて柔軟に対応致します。

2022年9月15日
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マネー・資産・副業

ＭＳＦＪ株式会社 10万円からOK 個人事業主専用ファクタリングサービス【MSFJ】

◆【MSFJ】セールスポイント◆
弊社が提供している【個人事業主様専用ファクタリング】とは、
個人事業主様が取引で発生した売掛金を、債権として売却することで、
その支払い期日前に現金等を得る資金調達の方法です。
資金繰りでお困りの個人事業主様が緊急で資金調達を行う際に利用なさるケースが多く、
近年利用者様が大幅に増え続けているサービスとなります。
・手数料3.8％〜
・即日現金振込可能
・10万円~500万円まで買取可能

2022年9月15日

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