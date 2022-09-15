【株式会社Ｎｏ．１ 】オンライン即日振込【個人事業主特化ファクタリングサービス】

◆【ジャパンマネジメント】セールスポイント◆

ジャパンマネジメントのファクタリングサービスは借り入れにならない

返済不要の資金調達方法です。売掛先が倒産などにより、

支払い不能になってもお客様が代わりに返済する必要はありません。

中小企業や個人事業主の方にご利用いただいております。（但し、売掛先は法人に限ります。）

当社のファクタリングサービスの５つの売りは、

１．【ジャパンマネジメント】最短即日で資金をご用意

２．【ジャパンマネジメント】全国対応（出張買取OK）

３．【ジャパンマネジメント】返済不要（ファクタリング利用企業に売掛先からの集金業務を代行して頂きます。）

４．【ジャパンマネジメント】保証人・担保不要５．顧客満足度に自信あり（顧客に的確な経営アドバイス、

アフターフォローも欠かしません。高い成約率を誇り、業界ナンバー１を目指します。）