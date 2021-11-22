イクオスEXプラスのアルガス-3″はキャピキシル5％・リデンシル5％を超えた!!
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- 1 「イクオスEXプラス,アルガス」の検索結果 6 件
- 1.1 イクオスEXプラスの効果、独自成分”アルガス-3″はキャピキシル5％・リデンシル5％を超え、有用性が医学誌に掲載
「イクオスEXプラス,アルガス」の検索結果 6 件
イクオスEXプラスの効果、独自成分”アルガス-3″はキャピキシル5％・リデンシル5％を超え、有用性が医学誌に掲載
育⽑に効果があると話題の「キャピキシル5％ ローション」「リデンシル5 ％ ローション」「アルガス-3 」を⽐較した評価試験を実施し、アルガス-3の優位性が認められました。
1964年創刊の歴史をもつ医学総合⽉刊誌「診療と新薬」に、イクオスEXプラスの独⾃成分であるアルガス-3の評価試験内容が掲載されました。
診療と新薬は臨床試験の結果や論⽂などを掲載しており、⼤学や病院などの医療関係者に広く読まれている⽉刊誌です。
「キャピキシル5％ ローション」育毛剤や「リデンシル5 ％ ローション」育毛剤よりイクオスEXプラスの「アルガス-3 」の方が育毛効果がある！！！
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