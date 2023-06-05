アメックスブラックの作り方マニュアル【招待の裏】 #shorts

32分 ago pikakichi2015@gmail.com

■竹花のインスタでドバイや海外居住の日常
https://www.instagram.com/takaki_takehana

■全スキルをアプリ1つで学べるUR-Uの入学！
https://www.ur-uni.com/

■UR-Uって何？
https://www.ur-uni.com/post/_apps

■UR-Uのアプリはこちら
・iOS
https://apps.apple.com/jp/app/id1520357842
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mupapp

【竹花の紹介】
竹花貴騎（たけはな たかき）1992年生まれ(28歳)/ 海外在住。2017年当時24歳で独立しSNS分析及びSNSマーケティング会社Limを設立。設立4年で45,000の個人、法人含む集客支援実績。2020年6月に同社を売却。現在は投資ファンド運営や財団運営を行う側、趣味でオンライン教育プラットフォームUR-Uの講師、またヒップホップでのラップ活動を行う。2020年Googleでの業務委託経験を「元Google」と表記した事やオフィスにサイトに合成素材を使用した事で大炎上。

■MDSファンドHP
https://www.mds-fund.com/

■コラボ依頼
https://www.mds-fund.com/lab

お問い合わせ先
https://www.mds-fund.com/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【竹花貴騎の色々】
公式HP：https://www.takakitakehana.com/
企業HP：https://www.mds-fund.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/takaki_takehana
公式Facebook：https://www.facebook.com/takaki.c.takehana
公式Twitter：https://twitter.com/takaki_takehana

■YouTubeを丸投げ運用サービス
世界中の有名アスリートや著名人が所属しています！
https://www.mds-fund.com/lab

■スポンサーになりたい、コラボしたい方！
会社に所属のタレントのYouTubeチャンネルのスポンサー、または対談依頼したい方はこちらまで！
https://www.mds-fund.com/lab

■竹花へのメッセージは竹花インスタグラムから秘書へメールください！
https://www.instagram.com/takaki_takehana

■お手紙やプレゼントの送付は必ず以下の住所にお願いいたします！
【運営事務局宛て】
〒150-0041
東京都渋谷区神南1−6-14 ジョルディビル2階
※冷蔵・冷凍が必要な生ものはお控えください

【スポンサー様紹介】
https://viva-drone.com/
ドローンとテクノロジーの総合情報サイト” VIVA! DRONE”

https://www.seitai-filament.com/
著名人や芸能人のお忍び美容整体”Filament”

https://www.kongou-fitness.com/
ジム機器がECでメーカー直で購入可能の最大手”KON…

 13 total views,  13 views today

Related posts:

ジャッカス
경제적자유를 달성하기 위해선 2억으로 충분합니다
エストゥピニャン

関連記事:

  1. こんな不動産投資はやめた方がいいです。正しい不動産投資の準備#Shorts
  2. 【市場崩壊の保険】ゴールド投資をして2年運用｜30％以上の利益
  3. 第245回 【後悔しない5つのポイント】社会人1年目でおさえておくべきお金の話【お金の勉強 初級編】
  4. 【S&P500の今後】2023年・米国株投資で知るべきリスク＆お得な裏ワザ
Tags: , , , ,

More Stories

【現在の副業数　10件】お得な副業詰め合わせセット(半永久更新)

17時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【上昇と下降の値動き】インデックスと高配当株の違い｜投資先を考え直すきっかけ #shorts

22時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【上昇と下降の値動き】インデックスと高配当株の違い｜投資先を考え直すきっかけ

2日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

アメックスブラックの作り方マニュアル【招待の裏】 #shorts

32分 ago pikakichi2015@gmail.com

板垣法律事務所　債務整理相談問い合わせ

7時間 ago sanchinpin

【現在の副業数　10件】お得な副業詰め合わせセット(半永久更新)

17時間 ago pikakichi2015@gmail.com

借金問題　債務整理　【岡田法律事務所】　無料相談問い合わせ

21時間 ago sanchinpin

【上昇と下降の値動き】インデックスと高配当株の違い｜投資先を考え直すきっかけ #shorts

22時間 ago pikakichi2015@gmail.com