お金が貯まる魔法の言葉 不動産投資、資産運用は第一歩はここから

お金が貯まる魔法の言葉をお教えいいたします。マネープロデューサー「アユカワタカヲ」が解説! アユカワの最新作「人生を自由に生きるために必要なお金の話をしよう」についても。

【目次】

00:00 お金が貯まる魔法の言葉

00:52 資産運用を始めるには・・・

01:17 天国言葉と地獄言葉

03:03 2対6対2の法則

04:35 アユカワ最新刊について

▼アユカワタカヲ第９作

『人生を自由に生きるために必要な「お金の話」をしよう。』

https://amzn.to/3M55uEU

▼アユカワ今後のセミナー予定について

◯ 2022年8月27日（土）東京・新宿リアルセミナー

「不動産投資で人生自由化計画（購入編）」

13:00～15:30（終了予定）

場所:GATES株式会社本社（東京・西新宿）

参加費:無料

詳細・申込みはこちらから

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

https://gatestokyo.co.jp/gatesacademy20220827/

○ 2022年8月28日（日）札幌リアルセミナー

『人生を自由に生きるために必要な「お金の話」をしよう。』出版記念セミナー

13:00～15:30（終了予定）

場所:TKP札幌カンファレンスセンター カンファレンスルーム7D

参加費:セミナーのみ（2000円）セミナー+懇親会（8000円

「セミナー＋懇親会」の申込みはこちらから

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

https://life-free-plan.com/r/stepmail/kd.php?no=czcEvcylT

「セミナーのみ」の申し込みはこちらから

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

https://life-free-plan.com/r/stepmail/kd.php?no=czcylTIRnMq

〇 2022年9月3日（土）4日（日）Zoomセミナー

「不動産実務検定１級講座」

10:00～17:00

場所:Zoom

参加費:有料

申込みはこちらから

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

https://www.j-rec.or.jp/koushi/channel/dz1nxzi9

〇 2022年9月11日（日）新潟リアルセミナー

「新潟大家の会 ～ アユカワタカヲ氏出版記念セミナー ～」

13:00～16:00

場所:新潟市万代市民会館

参加費:有料

主催:新潟大家の会

詳細・申込みはこちらから

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02knmmuxaph21.html

〇 2022年9月19日（月・祝）名古屋リアルセミナー

「夫婦仲良く不動産投資で豊かになる方法

～アユカワタカヲ出版記念セミナー～」

14:00～16:00

場所:名古屋近郊

参加費:500円（イージーインベストメントサロン生：無料）

主催:イージーインベストメント

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