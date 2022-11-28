お金が貯まる魔法の言葉 不動産投資、資産運用は第一歩はここから

5分 ago pikakichi2015@gmail.com

お金が貯まる魔法の言葉をお教えいいたします。マネープロデューサー「アユカワタカヲ」が解説! 　アユカワの最新作「人生を自由に生きるために必要なお金の話をしよう」についても。

【目次】
00:00 　お金が貯まる魔法の言葉
00:52 　資産運用を始めるには・・・
01:17 　天国言葉と地獄言葉
03:03 2対6対2の法則
04:35 アユカワ最新刊について

▼アユカワタカヲ第９作
　『人生を自由に生きるために必要な「お金の話」をしよう。』
　　https://amzn.to/3M55uEU

▼アユカワ今後のセミナー予定について

◯　2022年8月27日（土）東京・新宿リアルセミナー

「不動産投資で人生自由化計画（購入編）」
13:00～15:30（終了予定）
場所:GATES株式会社本社（東京・西新宿）
参加費:無料
詳細・申込みはこちらから
↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　
https://gatestokyo.co.jp/gatesacademy20220827/

○　2022年8月28日（日）札幌リアルセミナー

『人生を自由に生きるために必要な「お金の話」をしよう。』出版記念セミナー
13:00～15:30（終了予定）
場所:TKP札幌カンファレンスセンター　カンファレンスルーム7D
参加費:セミナーのみ（2000円）セミナー+懇親会（8000円
「セミナー＋懇親会」の申込みはこちらから
↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓
https://life-free-plan.com/r/stepmail/kd.php?no=czcEvcylT

「セミナーのみ」の申し込みはこちらから
↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓
https://life-free-plan.com/r/stepmail/kd.php?no=czcylTIRnMq

〇　2022年9月3日（土）4日（日）Zoomセミナー

「不動産実務検定１級講座」
10:00～17:00
場所:Zoom
参加費:有料

申込みはこちらから
↓　↓　↓　↓　↓　↓
https://www.j-rec.or.jp/koushi/channel/dz1nxzi9

〇　2022年9月11日（日）新潟リアルセミナー

「新潟大家の会　～ アユカワタカヲ氏出版記念セミナー ～」
13:00～16:00
場所:新潟市万代市民会館
参加費:有料
主催:新潟大家の会

詳細・申込みはこちらから
↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02knmmuxaph21.html

〇　2022年9月19日（月・祝）名古屋リアルセミナー

「夫婦仲良く不動産投資で豊かになる方法
　～アユカワタカヲ出版記念セミナー～」
14:00～16:00

場所:名古屋近郊
参加費:500円（イージーインベストメントサロン生：無料）
主催:イージーインベストメント

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