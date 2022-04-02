【Uvoice】自動でポイ活・株式会社ヴァリューズ・スマホで簡単お小遣い！

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【Uvoice】自動でポイ活・株式会社ヴァリューズ・スマホで簡単お小遣い！

スマホで簡単お小遣い【Uvoice】

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Contents

●【Uvoice】サービス紹介

・ポイ活アプリ（アンケート回答等により、ポイントが貰えるアプリ）です。
・ポイントはECモールで使えるギフト券や電子マネー等に交換できます。

●【Uvoice】ポイント

・【Uvoice】アンケート回答の他、行動データを提供すると自動でポイントがもらえるサービスもあり、ラクにポイントが貯められます。

●【Uvoice】人気ユーザー

・【Uvoice】16歳以上の日本人のAndroidユーザーであれば誰でも構いません。

▼【Uvoice】サービスの流れ▼

インストール
→アプリ画面＜新規会員登録/ログインへ＞
→規約同意
→電話番号入力
→認証コード入力
→ユーザー補助設定（行動ログデータ提供のパーミッション）＜設定する/スキップする＞
→スキップ選択
→TOP画面（3つのアンケートあり）
→初回アンケート回答完了



スマホで簡単お小遣い【Uvoice】

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