【Uvoice】自動でポイ活・株式会社ヴァリューズ・スマホで簡単お小遣い！

スマホで簡単お小遣い【Uvoice】

●【Uvoice】サービス紹介

・ポイ活アプリ(アンケート回答等により、ポイントが貰えるアプリ)です。

・ポイントはECモールで使えるギフト券や電子マネー等に交換できます。

●【Uvoice】ポイント

・【Uvoice】アンケート回答の他、行動データを提供すると自動でポイントがもらえるサービスもあり、ラクにポイントが貯められます。

●【Uvoice】人気ユーザー

・【Uvoice】16歳以上の日本人のAndroidユーザーであれば誰でも構いません。

▼【Uvoice】サービスの流れ▼

インストール

→アプリ画面<新規会員登録/ログインへ>

→規約同意

→電話番号入力

→認証コード入力

→ユーザー補助設定(行動ログデータ提供のパーミッション)<設定する/スキップする>

→スキップ選択

→TOP画面(3つのアンケートあり)

→初回アンケート回答完了







