【2022年投資反省会】積立投資に疑問 #shorts

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

2022年の投資成績はいかがでした？反省点はありますか？
下落相場でも投資を継続できたことは、一定の成長と感じています。
ただし、何も考えずにコツコツ積み立てることに疑問があり、動画にまとめました！

▼【下落でも積立継続が資産を1番増やせる】リーマンショックから学ぶ

【noteメンバーシップ：投資家のウラ側】
https://note.com/akira_nonbiri/
◆料金
・月額300円（初月無料）
・いつでも退会可能です。

◆参加者にとって良いこと
・ほったらかし投資家を卒業できる
・ポートフォリオを自分で作れるようになる
・株式、国債、暗号資産、コモディティ（金など）に分散投資ができる

◆対象：投資未経験、投資初心者
・ほったらかし投資に不安
・分散投資に興味がある

◆記事の内容（月4本以上）
・積立投資およびスポット投資の売買内容
・ミニコラム

◆VOOの検討（見本記事：無料）
https://note.com/akira_nonbiri/n/nce86d0ac4d49

◆メンバーシップの説明記事（無料）
https://note.com/akira_nonbiri/n/nec0a2a4516f5

————————————–

◆ブログ
https://smile-life-cloudcat.com/

◆note
https://note.com/akira_nonbiri/

◆Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC15u-XH8TThXDX-PEUxdrnQ

◆twitter

◆Instagram
https://www.instagram.com/akira_freestylelife/

◆TikTok
https://www.tiktok.com/@akira_freestylelife?lang=ja-JP

◆Anchor（ポッドキャスト）
https://anchor.fm/akira-cloudcat

◆PostPrime
https://postprime.com/Qlo0d4hhRWvhM

————————————–

【オススメのブログ記事】
▼【初心者でも始められるFX】10分で出来るマイメイトの口座開設の始め方
https://smile-life-cloudcat.com/mai-mate-launch

▼【無料】スマホでコインチェックの口座開設を3つの手順で徹底解説【初心者向け】
https://smile-life-cloudcat.com/coincheck-account

▼【マネーフォワードMEのレビュー】家計管理を楽に！生活費の無駄を減らしたい！マネーフォワードを使うべき人はこんな人
https://smile-life-cloudcat.com/moneyforword-review

▼【ミニマリストの節約術】月20万円台で暮らすミニマリスト家族が実践している節約テクニックを23個紹介
https://smile-life-cloudcat.com/minimalist-save-tip

—————-…

 35 total views,  35 views today

Related posts:

【貯金/投資・2022年は絶対貯める！】お金の貯め方のまとめ！基本を抑えて豊かになろう！
契約後にアパートローン通らなかったらどうなりますか？#shorts
【総資産20億円社長が教える】成功者の意外な共通点TOP3

関連記事:

  1. 【小金持ち】会社員夫婦が31歳で資産5,000万円を貯めた方法【FIRE セミリタイア 貯金 投資】
  2. 【再現性あり】普通の年収300万円OLが30代で3,000万円を貯めて「ゆるFIRE」した方法【FIRE,セミリタイア】
  3. プロFPさん作成「ライフプラン表」が無料で役に立つ！
  4. 【実例紹介】1億円貯めてFIREして来年から海外移住する「マミさん」にインタビューしてみた【FIRE セミリタイア】
Tags: , , , ,

More Stories

【0円起業】ローリスクで副業を始めよう

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【誰でもできる】資産3000万円に最速で到達する方法【FIRE、積立NISA、貯金、副業】

11時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【お金、節約、投資】貯金100万/500万/1000万/3000万/5000万/1億円に到達したらどうなるか

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

思考と心

14分 ago sanchinpin

【0円起業】ローリスクで副業を始めよう

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【2022年投資反省会】積立投資に疑問 #shorts

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【誰でもできる】資産3000万円に最速で到達する方法【FIRE、積立NISA、貯金、副業】

11時間 ago pikakichi2015@gmail.com

はじめまして

12時間 ago sanchinpin