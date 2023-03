【重要】お金の「人生設計表」で見落としがちなポイント5選【お金の勉強 初級編】：（アニメ動画）第158回

00:00 intro00:15 今日の話題:「お金の人生設計」とも言える、ライフプラン・シミュレーションの注意点を5点解説01:06 ライフプラン・シミュレーションの注意点5選01:24 └①1人で作ってしまう03:41 └②インフレ率を考慮しない06:05 └③既得権益化してしまう08:28 └④資産運用利回りが定率10:41 └⑤作った人に誘導される12:42 まとめ:ライフプラン・シミュレーションはコンパス。正しく作成した後は、行動していこう

について解説しています。

【重要】お金の「人生設計表」で見落としがちなポイント5選

『笑ゥせぇるすまん』

