【重要】お金の「人生設計表」で見落としがちなポイント5選【お金の勉強 初級編】：（アニメ動画）第158回

19分 ago pikakichi2015@gmail.com

00:00 intro
00:15 今日の話題：「お金の人生設計」とも言える、ライフプラン・シミュレーションの注意点を5点解説
01:06 ライフプラン・シミュレーションの注意点5選
01:24 └①1人で作ってしまう
03:41 └②インフレ率を考慮しない
06:05 └③既得権益化してしまう
08:28 └④資産運用利回りが定率
10:41 └⑤作った人に誘導される
12:42 まとめ：ライフプラン・シミュレーションはコンパス。正しく作成した後は、行動していこう

について解説しています。

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【重要】お金の「人生設計表」で見落としがちなポイント5選

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【関連資料】
「安心な家計づくりに「キャッシュフロー表」を作成しよう！」（All About）
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「学費こそインフレに備えるべき」（オリックス銀行）
https://www.orixbank.co.jp/personal/investment/learn/column/detail/20180615_6.html

「積立かんたんシミュレーション」（楽天証券）
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/saving/simulation/

「The Pyramid of Equity Returns: Almost 200 Years of U.S. Stock Performance」（ADVISOR CHANNEL）

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【関連動画】
【自由への家計簿】経済的自由の6つのレベルと、セミリタイアのための家計管理について【お金の勉強 初級編】：（アニメ動画）第51回

【家計管理の考え方】「絶対に把握すべき3つのこと」を解説します【お金の勉強 初級編】：（アニメ動画）第42回

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