【資産公開_2022年10月】少ないお金でのんびり暮らしているチラマネTVの投資実績

13時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【資産公開_2022年10月】少ないお金でのんびり暮らしているチラマネTVの投資実績

少ないお金でのんびり暮らしていても、資産は増えるのか。コツコツと積立投資を継続していると、お金は増えていきます。でも、どんな株、暗号資産、国債などを買えばいいか、わかりにくいですよね。サイドFIREを目指している会社員の資産と投資実績を公開している記事。

▼本動画のブログ記事
https://smile-life-cloudcat.com/asset-202210

【オススメの記事】
▼【初心者でも始められるFX】10分で出来るマイメイトの口座開設の始め方
https://smile-life-cloudcat.com/mai-mate-launch

▼【無料】スマホでコインチェックの口座開設を3つの手順で徹底解説【初心者向け】
https://smile-life-cloudcat.com/coincheck-account

▼【無料】スマホでbitFlyer（ビットフライヤー）の口座開設を10分で終わらせる方法を徹底解説【初心者向け】
https://smile-life-cloudcat.com/bitflyer-account

00:00　オープニング
01:00　自己紹介
01:36　今月の値動き
02:39　ポートフォリオの損益
08:05　資産の推移
09:23　今月の投資
10:34　エンディング
12:22　証券会社のスクリーンショット

————————————–

◆ブログ
https://smile-life-cloudcat.com/

◆Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC15u-XH8TThXDX-PEUxdrnQ

◆twitter

◆Instagram
https://www.instagram.com/akira_freestylelife/

◆TikTok
https://www.tiktok.com/@akira_freestylelife?lang=ja-JP

◆Anchor（ポッドキャスト）

◆PostPrime
https://postprime.com/Qlo0d4hhRWvhM

————————————–

【オススメのブログ記事】
▼【無料】スマホでbitFlyer（ビットフライヤー）の口座開設を10分で終わらせる方法を徹底解説【初心者向け】
https://smile-life-cloudcat.com/bitflyer-account

▼【無料】スマホでコインチェックの口座開設を3つの手順で徹底解説【初心者向け】
https://smile-life-cloudcat.com/coincheck-account

▼【完全初心者向け】コインチェックで暗号資産（ビットコイン・イーサリアム）を買う方法を徹底解説【日本円入金〜購入まで】￼
https://smile-life-cloudcat.com/how-to-buy-cryptocurrency

▼Coincheck（コインチェック）が仮想通貨初心者にオススメできる理由3選…

Related posts:

【●●から判断】FXで値動きを予測する方法 #shorts
【お金が超貯まる】「クレカ2枚+スマホ」で快適キャッシュレス生活を送る方法【お金の勉強 初級編】：（アニメ動画）第117回
【1万円投資で不労所得】米国高配当株５つ #shorts

関連記事:

  1. 【小金持ち】会社員夫婦が31歳で資産5,000万円を貯めた方法【FIRE セミリタイア 貯金 投資】
  2. 【再現性あり】普通の年収300万円OLが30代で3,000万円を貯めて「ゆるFIRE」した方法【FIRE,セミリタイア】
  3. プロFPさん作成「ライフプラン表」が無料で役に立つ！
  4. 【実例紹介】1億円貯めてFIREして来年から海外移住する「マミさん」にインタビューしてみた【FIRE セミリタイア】
Tags: , , , ,

More Stories

【FPがおすすめ】定年後も余裕のある生活を楽しみたいなら〇〇せよ！

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【FIRE事例紹介】年収70万円野草生活から40代でセミリタイアした７つのポイントとは

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【後悔しないために】社会人1年目で抑えるべきお金のポイント5選【貯金 節約 投資 FIRE セミリタイア】

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【FPがおすすめ】定年後も余裕のある生活を楽しみたいなら〇〇せよ！

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【FIRE事例紹介】年収70万円野草生活から40代でセミリタイアした７つのポイントとは

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

ミニーのハッピー・ヘルパー/なんでもおまかせ！

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【後悔しないために】社会人1年目で抑えるべきお金のポイント5選【貯金 節約 投資 FIRE セミリタイア】

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【2019年副業決定版】終身雇用の崩壊で…副業は必須！いまアツいおすすめの副業6選

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com