【資産公開_2022年10月】少ないお金でのんびり暮らしているチラマネTVの投資実績
少ないお金でのんびり暮らしていても、資産は増えるのか。コツコツと積立投資を継続していると、お金は増えていきます。でも、どんな株、暗号資産、国債などを買えばいいか、わかりにくいですよね。サイドFIREを目指している会社員の資産と投資実績を公開している記事。
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00:00 オープニング
01:00 自己紹介
01:36 今月の値動き
02:39 ポートフォリオの損益
08:05 資産の推移
09:23 今月の投資
10:34 エンディング
12:22 証券会社のスクリーンショット
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