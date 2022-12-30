【誰でもOK！】日本人に最適なFIREはサイドFIREだ！貯金・節約・FIRE計画 徹底解説！【セミリタイア/投資/早期リタイア/20代/30代/40代/50代】

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

FIRE本「漫画と図解 はじめてのFIRE」をご紹介します。日本人にとって再現性高く実現できるのがサイドFIREです。サイドFIRE達成に向けてた貯金、節約、投資、マインド面など「FIREって何？」という方でもスタートが切れる1冊となっています。この動画を見ることで、FIRE達成のモチベーションアップになります。

▼目次
0:00 イントロ
2:20 本書の概要
4:56 PART1 自由を手にする「サイドFIRE」という生き方
7:43 PART2 サイドFIRE実現のプラン
11:37 PART4 無理をしないで支出を減らす節約術
18:35 PART5 子育てしながらFIREを目指す上手な働き方
21:43 PART6 人生を豊かにする自分に合ったサイドFIREプラン
25:21 その他、面白かったポイント

▼チャンネル概要
セミリタイアというなんだか難しそうなテーマに対し
「必ずひと笑いさせる」という縛りプレイで発信しているチャンネルです。
FIRE・セミリタイアのお役立ち情報を発信しています。
私と一緒にセミリタイアに向けて頑張ってみませんか〜？

▼amazon (試し読みもできますよ〜)→https://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%9A%84%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%80%8D%E3%82%92%E6%9C%80%E9%80%9F%E3%81%A7%E6%89%8B%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%82%8B-%E3%81%B4%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%AE%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%81%8C%E6%9C%80%E9%80%9F%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%8B-%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%81%A8%E5%9B%B3%E8%A7%A3-%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AEFIRE-%E9%A0%BC%E8%97%A4/dp/429902415X/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

▼楽天→https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=3N8818+10WWAA+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=https%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00q0724.2bo11c45.g00q0724.2bo12179%2Fa22041365603_3N8818_10WWAA_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttps%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Fbook%252F16982307%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Fbook%252Fi%252F20539044%252F

▼著者紹介
頼藤太希さん
・Twitter

高山一恵さん
・Twitter

・YouTube : Money&You TV:マネーアンドユーTV
https://www.youtube.com/channel/UCvo5y3L380R6cs7pUKr7aRA

▼関連動画
・ストレスをため…

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