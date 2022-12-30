【誰でもOK！】日本人に最適なFIREはサイドFIREだ！貯金・節約・FIRE計画 徹底解説！【セミリタイア/投資/早期リタイア/20代/30代/40代/50代】

FIRE本「漫画と図解 はじめてのFIRE」をご紹介します。日本人にとって再現性高く実現できるのがサイドFIREです。サイドFIRE達成に向けてた貯金、節約、投資、マインド面など「FIREって何？」という方でもスタートが切れる1冊となっています。この動画を見ることで、FIRE達成のモチベーションアップになります。

▼目次

0:00 イントロ

2:20 本書の概要

4:56 PART1 自由を手にする「サイドFIRE」という生き方

7:43 PART2 サイドFIRE実現のプラン

11:37 PART4 無理をしないで支出を減らす節約術

18:35 PART5 子育てしながらFIREを目指す上手な働き方

21:43 PART6 人生を豊かにする自分に合ったサイドFIREプラン

25:21 その他、面白かったポイント

▼チャンネル概要

セミリタイアというなんだか難しそうなテーマに対し

「必ずひと笑いさせる」という縛りプレイで発信しているチャンネルです。

FIRE・セミリタイアのお役立ち情報を発信しています。

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▼著者紹介

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