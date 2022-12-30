【誰でもOK！】日本人に最適なFIREはサイドFIREだ！貯金・節約・FIRE計画 徹底解説！【セミリタイア/投資/早期リタイア/20代/30代/40代/50代】

【誰でもOK！】日本人に最適なFIREはサイドFIREだ！貯金・節約・FIRE計画 徹底解説！【セミリタイア/投資/早期リタイア/20代/30代/40代/50代】
▼目次
0:00 イントロ
2:20 本書の概要
4:56 PART1 自由を手にする「サイドFIRE」という生き方
7:43 PART2 サイドFIRE実現のプラン
11:37 PART4 無理をしないで支出を減らす節約術
18:35 PART5 子育てしながらFIREを目指す上手な働き方
21:43 PART6 人生を豊かにする自分に合ったサイドFIREプラン
25:21 その他、面白かったポイント
▼チャンネル概要
セミリタイアというなんだか難しそうなテーマに対し
「必ずひと笑いさせる」という縛りプレイで発信しているチャンネルです。
FIRE・セミリタイアのお役立ち情報を発信しています。
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▼著者紹介
頼藤太希さん
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高山一恵さん
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