【誰でもできる】資産3000万円に最速で到達する方法【FIRE、積立NISA、貯金、副業】
🔽お仕事の依頼・お問い合わせはこちら
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
オススメ証券口座
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
🔽新しく投資を始める人に超おススメの証券口座
【SBI証券】
https://ad2.trafficgate.net/t/r/635/1025/306613_382830/
✅口座開設・口座維持手数料無料
✅取引手数料業界最安クラス
✅国内株・外国株、トップクラスの豊富な投資先
🔽初心者にも操作しやすいおすすめの証券口座
【楽天証券】
https://ad2.trafficgate.net/t/r/2/738/306613_382830/
✅優良米国ファンドが購入可能
✅手数料が業界最安クラス＆楽天ポイントで支払える
✅楽天ポイントで株が買える
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
オススメのアプリ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
🔽利用率No.1の家計簿アプリ
【マネーフォワードME】
https://app.seedapp.jp/click/v1/ad/951?site=8309&article=12983&creative=28256
✅無料の範囲で十分使える！
✅利用者が平均27,848円の収支改善を実感！
✅私も使っている最強家計簿アプリです
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
オススメ転職エージェント
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
🔽リクルートエージェント
https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C115900&LC=RCTC2&SQ=1&isq=100
✅独占求人10万件以上！
✅年収交渉を代行してくれる！
✅面談で年収アップのコツを教えてもらえる！
✅完全無料！
🔽ハイクラス求人 ビズリーチ
https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C115900&LC=BIZ1&SQ=0&isq=100
✅優秀なヘッドハンターからアドバイスをもらえる！
✅登録後は企業・ヘッドハンターからのスカウトを待つだけ
✅基本無料！※有料機能もあるけど無料だけで内定もらえました
🔽転職ならdoda
https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C115900&LC=INTE1&SQ=0&isq=100
✅転職者満足度No.1
✅業界最大級の求人数と豊富な非公開求人！
✅キャリアアドバイザーが企業との交渉をしてくれる！
✅完全無料
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
オススメ動画
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
↓【驚愕速報】NISA生涯上限1800万円＆年間上限360万円へ【恒久化最新情報＆ISAとの比較】
↓【お金を守ろう】最新！投資詐欺の手口3選｜見分け方は？
↓【貯めたい人必見】年間300万貯めた節約術18連発【20代1000万貯金】
↓【人生激変への近道】100万/500万/1000万貯…
33 total views, 33 views today