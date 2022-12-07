【衝撃】日本人の貯金額調べてみた(20,30,40,50,60代)#shorts

【誰でも今日からスタート出来る】投資で資産5,000万作る方法を徹底解説！(↓僕のブログです)

※何か分からないこととかありましたら、以下Twitterかインスタからお気軽にご連絡ください！

【SNSもフォローお願いします】

◆Twitter

Tweets by tom_about_money

◆TikTok

https://www.tiktok.com/@tom_money_invest

◆Instagram

https://www.instagram.com/tom.about.money/

#米国株 #米国株投資 #投資 #資産運用 #fire #お金 #etf

【自己紹介】

とむです！

・上智大学⇨リクルート⇨ITベンチャー⇨外資系コンサル⇨資産2000万で株式投資＆起業

・『稼ぐ』に関する知識を分かりやすく発信！

・得意分野：株式投資・投資信託・ETF・FX・キャリアアップ・副業・英語

仮想通貨(勉強中)・NFT(勉強中)

・目標：PC１台で稼ぎ続ける＆コロナ後に海外生活もしてみたい・・・

情報収集・発信が好きなので、ぜひチャンネル登録お願いします。１日１投稿目標で頑張ります。

SBI証券【手数料安い・投資家向け情報が充実】

🔽口座開設はここから最短１営業日で可能

https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100p6de00mn1t

※開設手順で不明点ありましたら、以下Twitterからメッセージください。

■■SNSもフォローお願いします■■

◆Twitter

Tweets by tom_about_money

◆Tiktok

https://www.tiktok.com/@tom_money_invest

◆Instagram

https://www.instagram.com/tom.about.money/