【衝撃】大企業でも10万円の賃下げ…FIREを目指さないリスクを解説【FIRE セミリタイア 貯金 節約 投資】

6分 ago pikakichi2015@gmail.com

こんにちは！ぱすたおです。
今回は、【衝撃】大企業でも10万円の賃下げ…FIREを目指さないリスクを解説【FIRE セミリタイア 貯金 節約 投資】というテーマでお話します。

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【衝撃】大企業でも10万円の賃下げ…FIREを目指さないリスクを解説【NTT ドコモ 賃下げ 10万円】


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▼目次
00:00 intro
01:35 FIREとは
04:43 FIREをしないリスク①
07:31 FIREをしないリスク②
09:57 FIREをしないリスク③
12:19 まとめ
13:36 おまけ

▼仕事・取材・コラボなどのご依頼は以下にお願いいたします
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▼Twitterはこちら
ぱすたお（夫）https://twitter.com/himoneeeeet
ザブトン（妻…

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