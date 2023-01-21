【米国債券を買う】150年ぶりの買い時を狙う

米国債券がホットな話題になっている理由を知りたいですか？投資額1000万円超えの投資家が、2023年に米国債券を買う理由を紹介。分散投資に興味がある人は生涯で唯一のチャンスかもしれないので、要チェックです。

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◆参加者にとって良いこと

・ほったらかし投資家を卒業できる

・ポートフォリオを自分で作れるようになる

・株式、国債、暗号資産、コモディティ（金など）に分散投資ができる

◆対象：投資未経験、投資初心者

・ほったらかし投資に不安

・分散投資に興味がある

◆記事の内容（月4本以上）

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・ミニコラム

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04:02 なぜ買い時か？

05:43 どれを買う？

11:50 よくある質問

14:35 エンディング

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