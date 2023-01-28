【米国債券】BNDとAGGでドル貯金

32分 ago pikakichi2015@gmail.com

米国債券であるBNDとAGGを「ドル貯金」というイメージで保有しております。

・配当金をドルでもらいたい
・円安のリスクヘッジをしたい
・ただし、値動きは少なく安定して欲しい

こんな考えを持っているなら、ぜひご覧ください。

▼【米国債券を買う】150年ぶりの買い時を狙う

▼【TLTとAGGの違い】株価が下落しても困らない投資戦略

【noteメンバーシップ：投資家のウラ側】
https://note.com/akira_nonbiri/
◆料金
・月額300円（初月無料）
・いつでも退会可能です。

◆参加者にとって良いこと
・ほったらかし投資家を卒業できる
・ポートフォリオを自分で作れるようになる
・株式、国債、暗号資産、コモディティ（金など）に分散投資ができる

◆対象：投資未経験、投資初心者
・ほったらかし投資に不安
・分散投資に興味がある

◆記事の内容（月4本以上）
・積立投資およびスポット投資の売買内容
・ミニコラム

◆VOOの検討（見本記事：無料）
https://note.com/akira_nonbiri/n/nce86d0ac4d49

◆メンバーシップの説明記事（無料）
https://note.com/akira_nonbiri/n/nec0a2a4516f5

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00:00　オープニング
00:32　視聴者の悩み
01:03　本日の内容と学び
01:30　自己紹介
01:51　note始めました
02:46　BNDとAGGは大差ない
04:21　保有目的①銀行預金よりお金が増える
05:04　保有目的②円安のためのリスクヘッジ
06:08　保有目的③安全資産として
07:29　あきらはどれだけ保有しているの？
08:04　よくある質問①
08:47　よくある質問②
10:36　よくある質問③
11:18　あなたの結論
12:04　エンディング

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