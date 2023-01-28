【米国債券】BNDとAGGでドル貯金
・配当金をドルでもらいたい
・円安のリスクヘッジをしたい
・ただし、値動きは少なく安定して欲しい
こんな考えを持っているなら、ぜひご覧ください。
▼【米国債券を買う】150年ぶりの買い時を狙う
▼【TLTとAGGの違い】株価が下落しても困らない投資戦略
【noteメンバーシップ：投資家のウラ側】
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◆料金
・月額300円（初月無料）
・いつでも退会可能です。
◆参加者にとって良いこと
・ほったらかし投資家を卒業できる
・ポートフォリオを自分で作れるようになる
・株式、国債、暗号資産、コモディティ（金など）に分散投資ができる
◆対象：投資未経験、投資初心者
・ほったらかし投資に不安
・分散投資に興味がある
◆記事の内容（月4本以上）
・積立投資およびスポット投資の売買内容
・ミニコラム
◆VOOの検討（見本記事：無料）
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◆メンバーシップの説明記事（無料）
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00:00 オープニング
00:32 視聴者の悩み
01:03 本日の内容と学び
01:30 自己紹介
01:51 note始めました
02:46 BNDとAGGは大差ない
04:21 保有目的①銀行預金よりお金が増える
05:04 保有目的②円安のためのリスクヘッジ
06:08 保有目的③安全資産として
07:29 あきらはどれだけ保有しているの？
08:04 よくある質問①
08:47 よくある質問②
10:36 よくある質問③
11:18 あなたの結論
12:04 エンディング
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