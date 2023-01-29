【米国債券】BNDとAGGでドル貯金 #shorts

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

米国債券であるBNDとAGGを「ドル貯金」というイメージで保有しております。

・配当金をドルでもらいたい
・円安のリスクヘッジをしたい
・ただし、値動きは少なく安定して欲しい

こんな考えを持っているなら、ぜひご覧ください。

▼【米国債券を買う】150年ぶりの買い時を狙う

▼【TLTとAGGの違い】株価が下落しても困らない投資戦略

【noteメンバーシップ：投資家のウラ側】
https://note.com/akira_nonbiri/
◆料金
・月額300円（初月無料）
・いつでも退会可能です。

◆参加者にとって良いこと
・ほったらかし投資家を卒業できる
・ポートフォリオを自分で作れるようになる
・株式、国債、暗号資産、コモディティ（金など）に分散投資ができる

◆対象：投資未経験、投資初心者
・ほったらかし投資に不安
・分散投資に興味がある

◆記事の内容（月4本以上）
・積立投資およびスポット投資の売買内容
・ミニコラム

◆VOOの検討（見本記事：無料）
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◆メンバーシップの説明記事（無料）
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