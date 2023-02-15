【知っておきたいGoldの基本】ドル資産のリスクヘッジ

19分 ago pikakichi2015@gmail.com

投資商品としてゴールドは魅力的です。ドル資産のリスクヘッジになりますので、米国株を保有していれば、同時にゴールドもチェックしておきたいところ。
ゴールドの基本情報と買い方を解説！

【noteメンバーシップ：投資家のウラ側】
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◆料金
・月額300円（初月無料）
・いつでも退会可能です。

◆参加者にとって良いこと
・ほったらかし投資家を卒業できる
・ポートフォリオを自分で作れるようになる
・株式、国債、暗号資産、コモディティ（金など）に分散投資ができる

◆対象：投資未経験、投資初心者
・ほったらかし投資に不安
・分散投資に興味がある

◆記事の内容（月4本以上）
・積立投資およびスポット投資の売買内容
・ミニコラム

◆VOOの検討（見本記事：無料）
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08:07　金を買う方法
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