【知っておきたいGoldの基本】ドル資産のリスクヘッジ
ゴールドの基本情報と買い方を解説！
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◆料金
・月額300円（初月無料）
・いつでも退会可能です。
◆参加者にとって良いこと
・ほったらかし投資家を卒業できる
・ポートフォリオを自分で作れるようになる
・株式、国債、暗号資産、コモディティ（金など）に分散投資ができる
◆対象：投資未経験、投資初心者
・ほったらかし投資に不安
・分散投資に興味がある
◆記事の内容（月4本以上）
・積立投資およびスポット投資の売買内容
・ミニコラム
◆VOOの検討（見本記事：無料）
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◆メンバーシップの説明記事（無料）
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00:00 オープニング
00:23 視聴者の悩み
01:25 note始めました
02:28 金を買う理由①
03:32 金を買う理由②
06:45 金を買う理由③
08:07 金を買う方法
09:33 私見
14:23 エンディング
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